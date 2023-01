Canelo Álvarez causa sensación al ser portada de una revista

Saúl “Canelo” Álvarez es portada de la revista GQ México y Latinoamérica en el mes de febrero, en donde aparece una cita del campeón indiscutido en peso supermedio que dice “¿Una película sobre mi vida? Se titularía ‘El niño que no tuvo infancia’”.

Saúl trabajó desde muy joven en la paletería de su padre para apoyar a la economía familiar, su infancia estuvo repartida entre el negocio, la escuela y el gimnasio de box. Debutó como peleador profesional apenas a los 15 años de edad y desde entonces no ha parado, cosechando títulos en 4 distintas categorías (superwelter, medio, supermedio y semicompleto) además de ser el primer campeón indiscutido en la historia de las 168 libras que marca como límite la división de los supermedianos.

Esta no es la primera portada que protagoniza el multicampeón mundial, ha tenido presencia en CARAS, ¡HOLA!, FOBRES y THE RING, entre otras. La más famosa es sin duda la edición de especial de la revista THE RING titulada “The Best of 2021” en la que aparece el Canelo apretando los bíceps con los puños hacia arriba en señal de victoria, sobre los hombros de Eddy Reynoso, quien aparece apuntando al cielo con los dedos índices.

Esta imagen se debió a que ese año Saúl fue elegido como el mejor boxeador del año por haber unificado por primera vez en la historia la división de los supermedianos y Eddy recibió el reconocimiento a entrenador del año, por acompañar al Canelo en su travesía y por haber cosechado victorias importantes con otros peleadores del “Canelo Team” como Óscar Valdez y Julio César “Rey” Martínez principalmente.

Para la portada de la edición de febrero del 2023 de la revista GQ podemos apreciar dos versiones, ambas con estilo vaquero. La primera es en interior y vemos a un Saúl vestido de blanco, portando una chamarra con relieves florales monocromáticos que remiten a la elegancia clásica del mármol y de la arquitectura romana.

En la versión dos, apreciamos al Canelo en exterior, vistiendo un conjunto café de dos piezas adornado con una pañoleta que hace las veces de gazné, montado sobre un caballo igual de negro que su tejana.

En esta edición encontraremos una entrevista con el Canelo que titularon “24 horas con Saúl “Canelo” Álvarez”, sin duda un material que los amantes del boxeo y los fanáticos del ídolo jalisciense no dejarán pasar.