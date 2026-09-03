¡Canterano al rescate! Tigres utilizará a este futbolista tras sufrir varias bajas

Ante las numerosas lesiones de jugadores de los Tigres, todo apunta a que un canterano con muy poca experiencia en Primera División será titular en el próximo partido de los dirigidos por el técnico Víctor Manuel Vucetich.

Crédito: Mexsport

Se trata de Imanol Ordoñez Delgado, futbolista mexicano de 25 años de edad, que se desempeña en la lateral izquierda y que tendrá que cubrir las diferentes bajas que ha tenido el conjunto regiomontano en defensa.

Apenas este martes, el “Rey Midas” probó al zaguero en esta posición durante los entrenamientos que tuvieron en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET) de cara al encuentro que tendrán este fin de semana ante el Necaxa en la cancha del Estadio Universitario.

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Las bajas de Tigres

El equipo de la “U” de Nuevo León recientemente sufrió la baja del defensa mexicano Francisco Reyes, quien será intervenido quirúrgicamente por una ruptura del talón de Aquiles que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

Los problemas para los “Felinos” se acumulan al no tener disponibles a Vladimir Loroña, Jesús Angulo, Marco Farfán, Osvaldo Rodríguez, Marcelo Flores, Ozziel Herrera y a Fernando Gorriarán por suspensión.

La carrera de Imanol hasta ahora

Imanol Ordóñez apenas registra 13 partidos en la Liga BBVA MX desde que debutó hace tres años en un partido de los Tigres como visitante ante el León, un 30 de abril de 2023. En dicho semestre llegó a jugar tres duelos como cambio en la Liguilla del Clausura 2023.

Sin embargo, el zaguero mexicano originario de Monterrey únicamente una vez ha sido titular con el cuadro de la UANL en el máximo circuito. Además viene de no haber sumado ningún minuto en el semestre anterior, en cambio se desempeñó principalmente con la Sub-21.

No obstante, para este Apertura 2026 el canterano regiomontano ya ha registrado 18 minutos en cancha al ingresar como sustituto en los encuentros ante Xolos y Querétaro, de la primera y tercera fecha, respectivamente.