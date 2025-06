Los canteranos que podrían ganarse un lugar con Efraín Juárez

Canteranos de Pumas lucharán en esta pretemporada por un lugar en el primer equipo de Pumas. Efraín Juárez está dispuesto a tomar a varios de ellos en cuenta para el siguiente torneo. Algunos nombres de categorías inferiores como José Mancilla, Diego Villaluz, Gonzalo Del Valle, entre otros.

“Sí, sin duda (está dispuesto a hacer el capitán), hablo mucho con todos mis compañeros, ellos tienen un respeto muy grande por mí y yo por ellos, y ese liderazgo es importante dentro de la cancha, pero todos son importantes, no solamente quien lleve el brazalete porque todos tenemos que aportar alguna cosa, porque a veces dentro de un partido el más joven o el más grande tiene que aportar las palabras porque eso es muy importante y se tiene que hablar para que se solucionen muchas cosas”, mencionó Nathan Silva sobre la posibilidad de convertirse en el nuevo capitán de Pumas, previo a lo que será la pretemporada.

Baja sensible para Pumas de cara al Apertura

Pumas sufrirá la baja de Lisandro Magallán para este próximo torneo.

“Sabemos que va a ser una fuerte baja, porque era un pilar importante para nosotros, más allá de lo futbolístico como personal, como pilar del grupo, pero el equipo va a estar unido para poder sobreponerse a esas adversidades. Sobre Nathan, es lindo tener ese tipo de competencias que nos hace crecer mutuamente, me parece que tener gente con esa mentalidad al equipo le viene muy bien”, expresó Pablo Bennevendo.

Pumas necesita campeonar urgente

Los universitarios quieren mejorar su imagen en el torneo Apertura 2025, en donde buscarán cortar una marca de 14 años sin levantar un trofeo de Liga BBVA MX .

“Sabemos que tenemos la responsabilidad de obtener títulos, ya va tiempo que Pumas está sin trofeos y no puede ser así, y te digo, nosotros trabajamos enfocados a ese objetivo. Primordial es no conformarse, me parece que si yo me empiezo a relajar, y creo que con lo que hice ya es suficiente para este torneo, estoy equivocado, en mi cabeza está trabajar, seguir metiendo como lo he venido haciendo todo este tiempo”, sentenció el jugador felino.

