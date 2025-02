La cantidad de partidos que sancionaron a Jude Bellingham

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Futbol (RFEF) ha sancionado con dos partidos al centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, por una actitud de “menosprecio o desconsideración” hacia el árbitro José Luis Munuera Montero. El incidente se produjo durante el partido de Liga del pasado sábado ante Osasuna en el estadio de El Sadar, donde Bellingham fue expulsado con roja directa en el minuto 40 por dirigirse al árbitro con el comentario “fuck you” (que te jodan, en inglés).

El Comité de Disciplina rechazó alegaciones del Real Madrid

El Real Madrid presentó alegaciones para intentar revocar la tarjeta roja, argumentando que Bellingham había dicho “fuck off” (joder) y no “fuck you”. Sin embargo, el Comité de Disciplina rechazó estas alegaciones, considerando que el video y las pruebas periciales aportadas por el club no demostraban de manera concluyente que el comentario de Bellingham fuera distinto al registrado por Munuera Montero.

El Real Madrid adujo que en una situación similar el 5 de enero de 2024, también protagonizada por Bellingham, el Comité de Disciplina reconoció un error material en el relato arbitral, concluyendo que el jugador había dicho “one, two, three, four, fuck” en lugar de “fuck you”. No obstante, en esta ocasión, el Comité determinó que las pruebas presentadas por el Real Madrid no eran suficientes para refutar la presunción de veracidad del acta arbitral.

El conjunto blanco basó sus alegaciones en un informe pericial de Jeremy Freeman, experto en lectura labial forense, y de David Hernanz de Lucas, lingüista especializado en el habla inglesa. Ambos expertos sostuvieron que la expresión “fuck off” es de uso común entre los jugadores ingleses en el terreno de juego y no debería ser considerada ofensiva ni de menosprecio.

Real Madrid apelará la sanción a Jude Belligham

A pesar de los esfuerzos del Real Madrid por demostrar la inocencia de Bellingham, el Comité de Disciplina decidió imponer la sanción de dos partidos, aplicando el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF en su grado mínimo. Esta sanción implica que Bellingham se perderá los partidos de Liga frente al Girona, el próximo domingo en el Santiago Bernabéu, y el Betis, el 2 de marzo en el Benito Villamarín.

El Real Madrid ha anunciado su intención de recurrir la sanción ante el Comité de Apelación, buscando que se revoque la decisión y se permita a Bellingham participar en los próximos compromisos del equipo. Además, el Comité de Disciplina ha ratificado la tarjeta amarilla que Munuera Montero mostró al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por formular observaciones y gestos hacia el árbitro y sus asistentes durante el partido.