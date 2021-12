Cardona y Villa continúan siendo el centro de la polémica en Boca

Parece que Boca Juniors no puede tener una semana tranquila. A veces los problemas se generan en el interior, otras vienen desde afuera. Esta vez, un ex del club fue quien abrió la boca y no se guardó nada al referirse al último escándalo del club: la indisciplina de Edwin Cardona, Sebastián Villa y Carlos Zambrano. Fabián Vargas, multicampeón con el xeneize, focalizó sus críticas en sus dos compatriotas: los colombianos Cardona y Villa.

“Están cerrando puertas para los futbolistas colombianos. Nos tocó trabajar muy duro y rompernos el lomo para poder abrir puertas y generar credibilidad en el futbolista colombiano, que creyeran no solo desde la parte deportiva, sino también desde la parte personal, cómo nos comportábamos, que vieran que éramos profesionales las 24 horas del día los 7 días de la semana”, inició el colombiano en diálogo para el programa Debate F del servicio de Star+.

Vargas conoce el Mundo Boca

Pero el mediocampista, quien en sus dos etapas con el cuadro boquense cosechó cuatro títulos de liga, dos Copas Sudamericanas y una Copa Intercontinental, entre otros títulos, se mostró preocupado por la imagen que los elementos cafetaleros están dejando ante el mundo sobre el compromiso y el profesionalismo de los jugadores nacidos en su país.

“Creo que con la actuación y lo que han hecho los últimos jugadores que han ido a Argentina, no solo en Boca, sino también en River y en otros equipos que no se han comportado como debe un profesional, están cerrando puertas. A mí me duele porque de verdad nos tocó trabajar mucho y tumbar un paradigma de lo que creían que era el futbolista colombiano y ahora con estas actuaciones, es lamentable que se vuelva atrás y se pierda lo que habíamos ganado”, expresó el volante que también fue campeón de la Copa América en 2001.

Este miércoles, Boca Juniors se enfrentará a Talleres de Córdoba en la final de la Copa Argentina. Un partido que significa más que solo levantar un trofeo, y es que para Boca Juniors conseguir el triunfo significaría entrar de manera directa a la fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022 y así evitar la fase de repechaje, para la cual ya tiene asegurado su lugar por la posición en la tabla anual del futbol argentino.