¡Gimnasia demandará a un futbolista del clásico rival!

Ayer, Leandro Díaz metió el cuarto de gol de Estudiantes de La Plata y que significó el empate a cuatro tantos en el clásico contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Al minuto 60, Gimnasia lo ganaba 4-2 y tras el épico empate, Leandro Díaz, en pleno éxtasis declaró que “empatamos porque cuando iban 4-2 ellos dejaron de cantar, Ellos son cagones (miedosos). Y nosotros somos Estudiantes”. Hoy, Díaz enfrenta acciones legales en su contra por sus dichos.

Recibimiento de “Dios” para Maradona en Gimnasia

Por supuesto, las palabras de Díaz no cayeron bien entre la parcialidad del Lobo. Pero tampoco le gustaron a la Comisión Directiva del conjunto que ocupa la decimoprimera posición de la tabla de la Primera División de Argentina. Hoy, mediante un comunicado de prensa, Gimnasia anunció que demandarán a Leandro Díaz por lo declarado tras el clásico de La Plata.

“La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales en contra de Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico. La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 10 y 14 de la ley11.929 Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos como así también del artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva”, dice el documento publicado por la institución.

Comunicado Oficial:

La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico. — #Gimnasia 🐺 (@gimnasiaoficial) December 6, 2021

Por otro lado, los directivos del último club en el que trabajó Diego Armando Maradona, están analizando el hacer un pedido ante las autoridades del futbol argentino, es decir la Asociación del Futbol Argentino y la Liga Profesional de Futbol, para que sancionen en el ámbito deportivo al futbolista del cuadro Pincharrata.

Te puede interesar: Me gustaría que su declaración fuera honesta: Lewandowski sobre Messi

Díaz salió a pedir disculpas

Por su parte, el futbolista, ya con la adrenalina controlada y las pulsaciones a un ritmo normal, emitió un comunicado hoy para ofrecerle disculpas Gimnasia por sus declaraciones de ayer.

“Buenas, soy Leandro Díaz. Quiero pedirle a toda la gente de Gimnasia, socios… Les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer. Estaba caliente, enojado y tenía las revoluciones a mil. Uno, por ahí, no se sabe expresar, no sabe qué decir y me salió eso, pero no quise que nadie se sienta ofendido. Nuevamente, les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien”, expresó Díaz a través de un video de 34 segundos publicado en las redes sociales de Estudiantes.

🎥 La palabra de Leandro Díaz pic.twitter.com/aEhuqXSaOw — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 6, 2021

Te puede interesar: Habrá duelo de mexicanos en la final de la MLS

Mientras tanto, el departamento legal de Gimnasia y Esgrima La Plata ya trabaja para presentar la demanda antes las autoridades correspondientes. Habrá que esperar si las disculpas de Leandro Díaz servirán para calmar los ánimos al interior de Gimnasia y si determinan no demandar al jugador de 29 años.