José Cardozo explota ante la falta de gol de los delanteros

Uno de los más grandes goleadores de todos los tiempos en el futbol mexicano como José Saturnino Cardozo explotó luego de que el portero Tiago Volpi estuvo cerca de ser campeón de goleo.

El Clausura 2024 será recordado por ser el torneo en el que se necesitaron menos anotaciones para coronarse como el máximo romperredes de la fase regular, luego de que empataron Salomón Rondón (Pachuca), Uriel Antuna (Cruz Azul), Federico Viñas (León) y Diber Cambindo (Necaxa) con 8 tantos cada uno.

Cardozo, furioso ante la poca rebeldía de los delanteros

En este sentido, el guardameta del Toluca se quedó con cinco goles en este certamen, pero teniendo en cuenta que falló dos penaltis en la última jornada que disputaron contra el Cruz Azul.

“Volpi con los dos goles que hubiese metido en la última fecha, pudo estar en el segundo puesto de goleo, increíble como un portero pudo ser esta posición, no hay lógica, me molesta muchas veces, porque no veo esa rebeldía del centro delantero, de decir aquí voy a ser yo, a trabajar duro para hacer goles y romper récords”, opinó Cardozo.

El ex futbolista y ahora técnico, habló en exclusiva con Azteca Deportes acerca de la crisis de atacantes goleadores que se vivió este semestre en la LIGA BBVA MX.

“Podía ser un récord Guinness, casi seguro, que un portero salga campeón de goleo en una liga, te puedo asegurar que no existe, es increíble… pero actualmente son pocos los jugadores que te llegan y te concretan, ahí está la estadística, ocho goles en 17 partidos, es un promedio muy bajo”, enfatizó.

El goleador paraguayo sabe lo que es ser campeón de goleo

José Cardozo llegó a ser campeón de goleo cuatro veces en su etapa como delantero del Toluca con torneos en los que registró 29, 21, 15 y 13 tantos, respectivamente.

“Yo como centro delantero, con lo que me pagan, lo que yo represento, no voy a permitir que un portero haga más goles que yo, entiendo que es futbol, pero no puede ser que un portero te haga más goles. Primero yo si fuera centro delantero del Toluca, a lo mejor le permitía tirar uno o dos penales, pero después los tiraba yo”, indicó.

No obstante, para el paraguayo, los Diablos Rojos deben de mantener a Volpi como su cobrador oficial de cara a la eliminatoria que tendrán con Chivas en los cuartos de final.

“Seguramente va a seguir tirando, no porque falló ya no va a hacerlo, depende del cuerpo técnico y del jugador que esté convencido, no veo mal que un portero pueda tirar, pasó con José Luis Chilavert, René Higuita y Rogerio Ceni”, recordó.

