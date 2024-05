Al Toluca todavía le falta para ser un equipo campeón, afirma Cardozo

El ex futbolista y ex técnico del Toluca, José Cardozo, analizó en exclusiva con Azteca Deportes el panorama que tendrá el conjunto escarlata para esta Liguilla después de haber finalizado en el tercer lugar de la fase regular con 32 puntos.

“Le falta algo a este Toluca, espero estar equivocado, pero algo le falta. Antes del partido del América dije que le faltaba algo, no veo ese punch, de decir ‘este es un equipo sólido que va a buscar el título’. Sí es un equipo que juega bien, que si se adelanta primero en el marcador te puede hacer mucho daño porque tiene jugadores con mucha dinámica, técnicamente muy buenos y con una coordinación ofensiva muy interesante”, explicó.

Cardozo sabe lo que es salir campeón con Toluca

El ‘Diablo Mayor’, quien levantó cuatro campeonatos de Primera División con los ‘choriceros’, reveló cuál es el punto débil que tiene la escuadra dirigida por el técnico Renato Paiva.

“Le falta presencia física en el área, que es muy importante cuando la defensa no se abre, los goles llegan así, a partir de una buena coordinación en ataque, de la inventiva de un jugador y también de la presencia física en el área que es muy importante”, indicó.

Desde el punto de vista de Cardozo, actualmente es muy difícil que los Diablos Rojos se recuperen si empiezan perdiendo, como les pasó en las derrotas que tuvieron ante el América, Chivas y Cruz Azul.

“Cuando no encuentra el espacio para hacerte daño, les cuesta, no tiene esa variante, como de repente tiene Cruz Azul con Antuna y su velocidad para saltar la línea, o el América cuando no puede por dentro lo hace por fuera, cuando el rival se le encierra le tira una pelota a Henry, que aguanta, se apoya y te llegan por los costados”, dijo.

El estratega quiere ver al Toluca campeón

No obstante, el gran ídolo de los ‘choriceros’ espera equivocarse y que realmente puedan lograr el título este torneo a pesar de los poderosos rivales que habrá en Liguilla.

Además pronosticó que el conjunto escarlata podrá superar la llave de cuartos de final contra las Chivas que se jugará la próxima semana.

“Si Toluca se lleva una buena ventaja en el primer partido, no tengo ninguna duda de que van a pasar la ronda, porque lo veo con mayor ventaja que Chivas en este momento, porque Toluca siempre de local es muy fuerte”, concluyó.

