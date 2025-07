Polémica por protestas de elementos de la Selección de Uruguay

A sólo días de que arranque la Copa América Femenina de 2025, la selección de Uruguay anunció que no entrenará hasta recibir un trato digno por parte de la Asociación Uruguaya de Futbol.

Esto lo dieron a conocer las futbolistas convocadas a través de sus redes sociales, donde dan a conocer que buscan mejoras en el trato que reciben por parte de su organismo rector.

Selección Femenina de Uruguay protesta previo a la Copa América

“Hoy no entrenamos porque seguimos sin respuesta favorable a la mejora de nuestras condiciones. Esta medida no es contra nuestra pasión, sino por un derecho justo”, escribieron. En este mismo, aseguraron que quieren representar a su país, pero que para hacerlo exigen un trato digno acorde a su trabajo.

No es la primera vez que en Uruguay futbolistas mujeres tienen que alzar la voz. En julio de 2023, más de 300 jugadoras tanto de primera y segunda división, se manifestaron ante la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP), en el que exigían entrenar en canchas dignas, vestuarios limpios y equipados, cobertura médica completa, no tener que pagar por arbitraje, traslados o uniformes, así como más visibilidad mediática.

Además de esto, también denunciaron episodios de acoso, discriminación y un entorno laboral deficiente. Para el año siguiente se habían concretado soluciones, pero las protestas continuaron, evidenciando la falta de avances reales.

Ahora, de cara a uno de los torneos más importantes del continente, optaron por no entrenar y si la AUF no responde, podría afectar no sólo la preparación de la Selección, sino la participación misma en la Copa América.

Las estadísticas que respaldan a Uruguay en sus protestas

Las estadísticas por sí mismas demuestran que el futbol femenino uruguayo todavía tiene un largo camino por recorrer, pues en una encuesta internacional se reveló que en Sudamérica el 76 % de las jugadoras requiere un empleo adicional, el 49 % gana igual o menos del mínimo legal y problemas de infraestructura (un 25% sin duchas ni agua caliente y un 21% sin seguro médico).

Si se espera que las charrúas participen en la Copa América tanto la AUF como la MUFP están bajo presión para negociar y proponer mejoras antes del viernes 11 de julio, que es el día que Uruguay debería debutar ante Ecuador, la selección local.