Así fue el camino de Carlos Alcaraz a la cima del Madrid Open

Cinco partidos, todos en la pista central ‘Manolo Santana’ de la Caja Mágica, han convertido el Masters 1.000 de Madrid en el mejor torneo de la corta carrera de Carlos Alcaraz, que durante la semana cumplió 19 años y que, con sus cinco victorias, se propulsó hacia el sexto lugar de la clasificación ATP.

Así fueron los cinco partidos de Carlos Alcaraz

Segunda ronda: victoria sobre Nikoloz Basilashvili (27 ATP) por 6-3 y 7-5

El jugador georgiano había ganado al italiano Fabio Fognini en primera ronda, mientras que para Alcaraz este partido supuso su estreno. Basilashvili se adelantó 3-1, pero la reacción del español fue contundente: con cinco juegos del tirón dio la vuelta a la situación y se apuntó el set. En el segundo parcial Basilashvili tomó ventaja en dos ocasiones, pero su rival reaccionó con tres roturas, la última de ellas la que le dio la victoria. El choque duró una hora y media.

Te puede interesar: Nadal pide no jugar a la misma hora del Real Madrid

Octavos de final: victoria sobre Cameron Norrie (11 ATP) por 6-4, 6-7 (4) y 6-3

En el día de su decimonoveno cumpleaños, Alcaraz jugó un partido irregular que se fue a los tres sets. Tras perder el desempate del segundo, rompió el servicio del británico en el primer juego del tercero y ya no volvió a verse en desventaja. El partido rozó las tres horas.

Cuartos de final: victoria sobre Rafael Nadal (4 ATP) por 6-2, 1-6 y 6-3

Dos veces habían jugado Nadal y Alcaraz y la victoria siempre había sido para el balear. En una pista central de la Caja Mágica que bullía como una olla, Alcaraz ganó el primer set con más comodidad de la esperada. Al principio del segundo, se torció el tobillo en una caída y se fue mentalmente del partido. Nadal no desperdició la ocasión para igualar. En un tercer parcial vibrante, tres intercambios de saque en los tres primeros juegos pusieron al frente a Alcaraz, que en ningún momento se dejó intimidar por el escenario o por el historial de su rival. Tras volver a romper para 5-2, cerró el partido con un juego en blanco al saque. El enfrentamiento duró dos horas y media.

Te puede interesar: Anuncian nuevo torneo de tenis en México

Semifinales: victoria sobre Novak Djokovic (1 ATP) por 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5)

Por primera vez en el torneo, Alcaraz empezó con un set en contra. Su tenis desenvuelto no se vio afectado en absoluto. En el segundo parcial no hubo roturas hasta el duodécimo juego, en el que dio un paso al frente el español; cerró el set a lo grande, al llegar a una contradejada y rebasar a su rival. No hubo roturas en la tercera manga, aunque Alcaraz tuvo bola de ‘break’ y de partido con 5-4. El desempate fue una locura de tenis y de golpes: ninguno se despegó más de dos puntos. El español desperdició otro punto de victoria, pero al tercero, el primero con su saque, se convirtió el ganador del número uno mundial. Ganar a Djokovic le costó tres horas y 35 minutos.

Final: victoria sobre Alexander Zverev (3 ATP) por 6-3 y 6-1

Para el final, la victoria más fácil. Una rotura en el primer set (para 4-2), tres en el segundo y al vestuario. Cinco dobles faltas del gran sacador Zverev. Ni una bola de ‘break’ contra Alcaraz. Cuatro convertidas por él. El doble de puntos ganados por el español. La estadística, abrumadora. Su tenis, incluso más. Una hora y dos minutos de final. Lo mínimo que se despacha.