Carlos Alcaraz se vio sorprendido por Grigor Dimitrov en el Masters 1000 de Shanghái

Carlos Alcaraz se despidió prematuramente del Masters 1000 de Shanghái al perder por primera vez en contra de Grigor Dimitrov por parciales de 7-5, 2-6 y 4-6. Sus deseos de hacerse con el primer puesto del ranking mundial y desplazar a Novak Djokovic durante la gira asiática fue puesto en pausa repentinamente.

El nacido en Bulgaria quebró en el quinto juego del primer parcial con un potente derechazo en la devolución para ponerse 3-2, sin embargo, no supo soportar la presión que ejerció el murciano y perdió el saque cuando tenía oportunidad de llevarse el set. Alcaraz no desaprovechó y se adjudicó un set inicial que en cierto momento perdía 3-5.

La historia de los enfrentamientos previos entre estos dos parecía repetirse sobre las pistas chinas pero Dimitrov encontró su mejor versión cuando más la necesitaba y se llevó los dos siguientes sets; jamás le había arrebatado un parcial al joven talento español. En la tercera manga rompió el saque de Alcaraz temprano y no cometió el error de antes, sostuvo hasta el final del camino. El veterano jugador resolvió en su segundo punto para partido.

“Sigo aquí, no me voy a ninguna parte”, dijo Dimitrov. “Sabía que tenía que ejercer una presión constante contra él, aunque estuviera abajo, aunque mis golpes no fueran lo bastante buenos. Tenía que seguir poniéndole en situaciones incómodas. Seguí aprovechando todas las oportunidades que tuve”.

El siguiente reto para Dimitrov será el chileno Nicolás Jarry en los cuartos de final. También instalados en dicha instancia están hombres como Hubert Hurkacz y Ben Shelton.

Carlos Alcaraz no puede superar a Novak Djokovic en el ranking

Carlos Alcaraz, segunda raqueta del orbe, llegó a la gira asiática con la firme idea de desplazar a Novak Djokovic del número uno del mundo. Lamentablemente para su causa, el murciano se despidió pronto del China Open y del Masters 1000 de Shanghái. En el primero de ellos cayó contra Jannik Sinner en las semifinales, del segundo se despidió tras perder frente a Grigor Dimitrov en los octavos de final.

Su paso por China le redituó apenas 270 puntos, por lo que Novak continúa dominando el ranking mundial. Ambos jugarán en París y las ATP Finals de Turín.

