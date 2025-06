¡PARTIDAZO! Carlos Alcaraz revalida su corona en Roland Garros 2025 ante Jannik Sinner

Este domingo 8 de junio del 2025, se vivió un partido histórico en el Roland Garros. Carlos Alcaraz escribió otra página dorada en la historia del tenis al conquistar su segundo título consecutivo derrotando a Jannik Sinner en una final memorable que se extendió por 5 horas y 29 minutos.

Así ganó Carlos Alcaraz

La final, disputada en la Philippe Chatrier, enfrentó a los dos mejores tenistas del momento: Alcaraz, número 2 del mundo, y Sinner, número 1 y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos y Australia. Ambos llegaban invictos en finales de Grand Slam, con Alcaraz ostentando un récord perfecto de 4-0 y Sinner de 3-0.

El español logró remontar el encuentro pues en un momento se encontraba abajo 2-0 al perder 4-6 y 6-7(4) los primeros dos sets. Alcaraz logró reponerse para ganar los siguientes 3 sets en un partido en el que Sinner no le dejó nada fácil, 6-4, 7-6(3) y 7-6(10/2),

El marcador refleja la intensidad y el nivel superlativo de un duelo que ha sido aclamado como uno de los mejores de la era moderna. Con este triunfo, Alcaraz suma su quinto Grand Slam a los 22 años, igualando la precocidad de Rafael Nadal y consolidándose como el relevo generacional del tenis mundial.

Al finalizar el encuentro, el español se tomó un momento para reconocer el partido que habían hecho “Estoy encantado de escribir la historia de este torneo junto a ti”, le dijo a Sinner en la ceremonia, reconociendo la grandeza de su rival.

Este triunfo no solo reafirma a Alcaraz como el “Rey de la Tierra Batida” en 2025, con un récord de 21-1 en la superficie, sino que también marca el inicio de una rivalidad legendaria con Sinner. El español, que no ha perdido ninguna de sus cinco finales de Grand Slam, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar cinco majors, tras Björn Borg y Nadal. La prensa y los aficionados coinciden: este partido no solo definió al campeón de Roland Garros 2025, sino que inauguró una nueva era en el tenis mundial