Carlos Alcaraz se retira del Rio Open por lesión

Acabó tan pronto como empezó. Carlos Alcaraz se vio forzado a tirar la toalla en el Rio Open debido a una lesión en el tobillo derecho sufrida durante su compromiso frente a Thiago Monteiro, uno de los locales. Se habían disputado apenas un par de juegos cuando el campeón de Wimbledon debió tomar la dura decisión de retirarse. En el segundo punto del cotejo una bola a contrapié forzó al europeo a reaccionar rápido, lo que provocó una mala pisada.

En cuanto el tenista de 20 años cayó al suelo se llevó una mano al rostro en clara muestra de dolor. A pesar de romper el servicio de Monteiro, el favor le fue devuelto por el sudamericano inmediatamente después. Ni siquiera un cuidadoso vendaje en una pausa médica logró evitar que la segunda raqueta del planeta se despidiera de un certamen donde el año pasado llegó a la final. Cabizbajo fue que Alcaraz se acercó hacia el juez para despedirse, después se abrazó con su contrincante.

“El fisio me dijo vamos a seguir unos partidos y vamos a ver cuáles son mis sensaciones. Después de los pocos puntos en el primer partido y en el segundo, no me sentí mejor”, mencionó el pupilo de Juan Carlos Ferrero. “Sentía el dolor, no podía moverme bien y sabía que iba a ser imposible continuar sin dolor y que iba a ser peor si seguía jugando en un partido tan duro o tan largo. Por eso decidí retirarme”.

Alcaraz tiene un partido de exhibición contra Rafael Nadal pactado para el domingo 3 de marzo en Las Vegas, es muy pronto para saber si podrá llevarse a cabo. Aunque el nacido en El Palmar se mostró optimista, será hasta que se realicen estudios a fondo que se conocerá su futuro con certeza. Es importante recordar que Indian Wells da arranque el 4 de marzo y ‘Carlitos’ es el actual ganador del llamado ‘Quinto Major', habiendo derrotado en la final de 2023 al rudo Daniil Medvedev.

