Carlos Álvarez sueña con el título y lanza amenaza; estos serán sus 2 grandes socios en el América

El parón por la Fecha FIFA hará que algunos clubes de la Liga BBVA MX se preparen para lo que será la parte final de la temporada regular. Uno de ellos es el América, institución que podrá tener a punto a la mayoría de sus refuerzos teniendo como principal a Carlos Álvarez.

Colectivamente, al América no le alcanza

Después de brillar en España con el Levante, Carlos Álvarez se convirtió en el refuerzo bomba del Apertura 2026, por lo que espera tener grandes minutos con el Club América en esta segunda parte de la campaña y con miras a la Liguilla de la Liga BBVA MX.

¿Quiénes serán los principales socios de Carlos Álvarez en el América?

Fue durante una charla con el portal Claro Sports que Carlos Álvarez se mostró maravillado con el nivel de la mayoría de los jugadores del Club América, esto recordando que en su equipo pasado también había elementos que destacaron en la primera división española.

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Oficial | Carlos Álvarez al América.



El español se ubicó en lugar #14 entre 382 jugadores dentro de nuestro Índice de Playmaking (jugadores con +600 minutos durante La Liga 2025/26). pic.twitter.com/o83DtD5crt — Statiskicks (@statiskicks) September 2, 2026

Sin embargo, el mediocampista ofensivo aseguró que sus primeros dos socios en el terreno de juego serían tanto Brian Rodríguez como Alejandro Zendejas, los cuales se desempeñan por las bandas y fueron fundamentales en el tricampeonato que el América consiguió hace algunos años.

“La verdad es que tanto Brian como Zende me han gustado muchísimo, me parece que son dos futbolistas extraordinarios y espero poder asociarme bien con ellos y que nos entendamos bien dentro del terreno de juego”, explicó Carlos antes de la llegada de la Fecha FIFA.

¿A quién sacrificaría el América para la inclusión de Álvarez en el XI titular?

Vale mencionar que Carlos Álvarez juega detrás del centro delantero y su función es conectar al centro del campo con el ataque; es decir, distribuir el balón como el “10” del equipo. Si mantiene esta postura, entonces el sacrificado en el XI del Club América podría ser Raphael Veiga.