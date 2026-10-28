En plena celebración por su aniversario, dos figuras del América podrían romper el vestuario

América se encuentra de manteles largos dado que en este 2026 el club cumple 110 años de existencia, por lo que el objetivo para Guillermo Almada y el resto de su cuerpo técnico es claro, el cual es cosechar el campeonato del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a como dé lugar.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, los problemas han sido la constante en este proceso del entrenador uruguayo y para muestra de ello está lo ocurrido con dos baluartes de la institución, mismos que, por segunda vez, tuvieron altercados importantes en el terreno de juego durante el último partido.

¿Qué pasó con Carlos Álvarez y Erick Sánchez en uno de los duelos del América?

Fue en el compromiso entre América y Rayados de hace unas semanas, mismo que terminó igualado a un tanto, que el español Carlos Álvarez y el mexicano Erick Sánchez protagonizaron un nuevo desencuentro que, de inmediato, se ha vuelto tendencia y un objeto de comentarios en las redes sociales.

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En el video se muestra como el Chiquito se acerca a su compañero para impedirle que le siga reclamando al juez central luego de una situación que no le gustó. Este hecho generó el malestar de Carlos, quien simplemente optó por ignorar a su compañero en medio de las críticas infundadas.

Cabe mencionar que este no es el primer altercado que viven ambos elementos, pues hace unas semanas, durante el juego entre Necaxa y América, el español y el mexicano tuvieron su primera gran discusión, lo que ha hecho que una parte de la afición le exija orden a su técnico Guillermo Almada. Afortunadamente para los de Coapa, todo parece indicar que la relación entre ambos ha mejorado con el paso de los días.

¿Qué tan importantes son Carlos Álvarez y Erick Sánchez en el sistema de Almada?

Un punto a tener en cuenta es que tanto Carlos Álvarez como Erick Sánchez se han convertido en elementos fundamentales en el esquema de Guillermo Almada, por lo que es muy probable que los dos tengan participación en el siguiente duelo en donde América se enfrentará a Xolos.

