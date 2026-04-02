El próximo presidente de Tigres le manda un mensaje a la afición

En las últimas horas, Carlos Emilio González, el próximo presidente de Tigres, decidió mandarle un mensaje a todos los aficionados a través de sus redes sociales.

Carlos hizo una publicación en su cuenta de X en la que detalló que apartir del 1 de junio del 2026, tendrá el honor y responsabilidad de ser el presidente del club. Reveló que llegó a Monterrey a sus 17 años de edad, se enamoró de la ciudad y conoce lo que significan los colores para la gente.

Detalló que Tigres es una identidad, familia y orgullo. Cerró diciendo que quiere estar cerca de la afición, conociendo que siente, piensan y esperan del equipo.

"Soy Carlos Emilio, y a partir del 1 de junio tendré el honor y responsabilidad de ser el Presidente del Club Tigres.

Pero antes de hablar de nada, quiero escuchar.

Llegue a los 17 años a Monterrey a estudiar la carrera y me enamore de Monterrey y su gente. Sé lo que estos colores significan para nuestra gente. Sé que ser Tigre no es solo un equipo — es identidad, es familia, es orgullo.

En las próximas semanas quiero estar más cerca de ustedes. Conocer qué sienten, qué piensan, qué esperan.

Siempre Tigre. 💛💙"

Soy Carlos Emilio, y a partir del 1 de junio tendré el honor y responsabilidad de ser el Presidente del Club Tigres. Pero antes de hablar de nada, quiero escuchar. Llegue a los 17 años a Monterrey a estudiar la carrera y me enamore de Monterrey y su gente. Sé lo que estos… — Carlos Emilio González (@carlosemgonz) April 2, 2026

Afición le hace peticiones al próximo presidente de Tigres

Con la publicación, la afición empezó a felicitarlo y desearle éxito al mando del equipo. Un sector de la afición, decidió aprovechar para poder hacerle peticiones de lo que necesita el club.

"Remodelación del estadio, Despedirse de las leyendas de la mejor manera posible, Un 9"

"Remodelación del estadio, Hacer un gran partido de despedida para Gignac, Renovación a Nahuel, Respaldo a Guido"

"Queremos un equipo con identidad y conexion con la aficion, Calidad de Jugadores, y una Directiva cercana a la gente! Un Peoyecto a largo plazo que se vaya formando paso a paso".

