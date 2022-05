El Mexico Open se realizó como un torneo grande: Carlos Ortiz

Todo un éxito el Mexico Open at Vidanta, así lo ven organizadores y golfistas que han vivido una semana increíble en Vallarta

Se termina la semana de golf más importante en nuestro país. Este domingo Carlos Ortiz culminó su participación en el Mexico Open at Vidanta con una tarjeta de 69 golpes dos abajo de par, y un score de -5 después de cuatro rondas jugadas.

“En lo personal me costó trabajo, no hice lo que hubiera querido, pero bueno al final de cuentas di el 100 por ciento, es lo que hubo, y me voy muy contento, con el apoyo de la gente increíble”, aseguró el golfista tapatío.

Te puede interesar: EN VIVO: Mexico Open at Vidanta | Última Ronda

Todo un éxito el Mexico Open at Vidanta

Sin lugar a dudas, el Mexico Open at Vidanta llegó para quedarse. Organizadores, golfistas, y público en general han quedado enamorados de lo que ha dejado este torneo en Vallarta.

“Las condiciones del campo fueron espectaculares. El torneo se realizó como cualquiera de los grandes, es de aplaudirse el trabajo que hicieron aquí los organizadores y me siento orgulloso de ser mexicano y de haber sido host de un torneo tan imporante”, agregó Ortiz.

Te puede interesar: Lorena Ochoa quiere que el título del Mexico Open se quede en casa