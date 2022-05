EN VIVO: Mexico Open at Vidanta | Última Ronda

No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Este domingo conoceremos al campeón del Mexico Open at Vidanta, y podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes: el canal A más, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Simplemente ha sido espectacular. Desde el día uno el complejo de Vallarta nos ha recibido con las puertas abiertas para tener uno de los torneos más espectaculares de todo el año. Además de que la representación de nuestro país ha dado de que hablar.

Actividad de los mexicanos en el Mexico Open at Vidanta

Los nuestros han tenido un extraordinario certamen, pero el que se ha llevado las miradas y los aplausos es Álvaro Ortiz. El tapatío tuvo unas extraordinarias tres rondas con un score de -6; además de que llegaba con la losa de ser el campeón defensor.

Por su parte, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, dos viejos conocidos de nuestro país lo han dado todo durante los primeros tres días, y aunque quedaron por detrás de Álvaro, este domingo saldrán a dejarlo todo sobre el campo para tener una actuación histórica

Jon Rahm el favorito para ganar el Mexico Open at Vidanta

El español Jon Rahm, número dos del mundo, vino a México para dejar en claro porque es el mejor rankeado del torneo. El vasco ha dominado los tres días con un score de -15, y aunque el sábado sufrió un poco, pues fue su peor día, un birdie en el hoyo 18 le recuperó la ventaja de dos golpes sobre Kurt Kitayama y Cameron Champ, sus más cercanos seguidores.

Horario y donde ver la última ronda del Mexico Open at Vidanta

No te pierdas la última ronda del Mexico Open at Vidanta, donde conoceremos al campeón, por las pantallas de Azteca Deportes: A más, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México).