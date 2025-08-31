Carlos Sainz no se guardó nada contra Liam Lawson y hasta le recordó a Checo Pérez

Regresó la Fórmula 1 después del parón de verano y con ella muchas polémicas. Uno de los principales afectados en el Gran Premio de Países Bajos fue el español Carlos Sainz. Al bordo de su Williams tuvo un encontronazo con Liam Lawson y el ibérico no se guardó nada. Lo insultó y hasta recordó que con pilotos como Checo Pérez no pasaban esas situaciones.

Checo Pérez anunció durante la semana que regresaba a la Fórmula 1, algo que llenó de gusto a la mayoría de sus excompañeros. Tras la vuelta de la Temporada 2025, Saín y Lawson en la curva 1, mientras el piloto madrileño intentaba un paralelo, el volante de RB abrió su trazada y provocó el contacto. La rivalidad continuó sin idea de lo que pasaría más adelante. Los comisarios decidieron sancionar a Sainz con 10 segundos de penalización por el incidente y eso le arrebató el top 5 de la competencia.

“Hay pilotos con los que puedes hacer un paralelo, que incita a hacer un paralelo como es la curva 1 de Zandvoort. Un movimiento de carrera que lo llevo haciendo cuatro o cinco años con pilotos como Checo, Fernando, Gasly, Verstappen, Leclerc, Piastri y con ninguno había tenido problemas”, dijo Sainz al término de la carrera.

Carlos Sainz explica por qué hace esas maniobras en F1

Carlos Sainz explicó por qué hacía este tipo de maniobras y qué lo orilló a intentarlo con Liam Lawson. Nunca le había pasado tener un contacto con algún rival o que le buscaron afectar, pues para él cuando existe una pista para correr, se pueden hacer este tipo de acciones.

“Es una zona muy bonita que te incita a correr con coches en paralelo y, por alguna razón que todavía no entiendo, hemos llegado a tener contacto con Liam. No es la primera vez que le pasa a un piloto de la categoría, pero es lo que hay”, añadió.

Carlos Sainz terminó en el sitio 13 y Liam Lawson en el 12 por lo que ninguno de los dos pudo obtener puntos en el Gran Premio de Países Bajos. En la reciente campaña, el español solamente tiene 16 unidades y se encuentra en el sitio 17. El neozelandés está en el sitio 15 con 20 unidades.