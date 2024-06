Carlos Salcedo reta a los delanteros en su nueva canción

Carlos Salcedo, había debutado como cantante, con el tema ‘TITÁN’ y, aunque algunos pensaron que su carrera en la industria musical no se prolongaría y que se trataría de un ‘debut y despedida’, el defensor central ha vuelto a tomar el micrófono.

Hace algunos días, utilizó su canal de Youtube para presentar su nuevo sencillo: “HI3LO”, con el cual ha generado polémica debido a la letra, en la que hace referencia a su trabajo como jugador profesional y, particularmente, como zaguero.

Así es el nuevo “hit” de Salcedo

La canción, que dura 2 minutos 50 segundos, proyecta a un hombre que restriega su éxito financiero, presume un lujoso estilo de vida y muestra resentimiento –o desprecio- hacia quien no lo admira o comparte sus formas.

“A la chin... se pueden ir todos porque ninguno me da nada, yo trabajé por lo mío, sudé por lo mío, no fue de la nada”, dice en una estrofa, que, instantes después lleva al plano futbolístico: “Todos mis vehículos extranjeros, igual que la baby de pasajero, me bajo y me siguen los reporteros, soy la pesadilla de los delanteros, todo el mundo me quiere en mi comunidad, millonario sin universidad, ‘no vas a lograr’ mamá me decía, valió la pena las amanecidas, y ahora vivo como el señor de los cielos”.

Los números que dejó Salcedo en el último semestre

El ‘Titán’ viene de un semestre de contrastes. Llegó a Cruz Azul por petición de Ricardo Ferretti –cuando era el entrenador-, pero su rendimiento lo relegó a la banca y, con el cambio de cuerpos técnicos, incluso lo alejó del resto de la plantilla celeste. No entraba en los planes de Martín Anselmi, pero la salida de Juan Escobar orilló a que lo reconsideraran y el jugador de 30 años de edad sorprendió, hasta consagrarse como titular indiscutible de cara al subcampeonato contra el América.

