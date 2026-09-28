Es leyenda en Chivas, fue a Europa y regresó para conquistar el título en 2017; este es su presente

Chivas es uno de los equipos más importantes y tradicionales que existen en el futbol mexicano, por lo que era de esperarse que contara con una gama de jugadores que, a lo largo de la historia, se han vuelto auténticas leyendas de la institución gracias a lo que lograron en la misma.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Uno de los ejemplos más claros de lo anterior fue Carlos Salcido, quien tuvo un par de etapas en el Rebaño Sagrado y quien, tras volver del futbol de Europa, recayó nuevamente en Chivas para lograr el campeonato y levantar el trofeo, motivo por el cual no está de más conocer su historia.

Carlos Salcido y la vez que logró alzar el título con Chivas

Considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, la realidad que que el paso de Carlos Salcido en Chivas se divide en dos etapas. La primera de estas ayudó a que el lateral pudiera dar el salto a Europa, mientras que la segunda lo consagró como campeón del cuadro rojiblanco.

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🇲🇽Carlos Salcido



🇳🇱🏆x2 Ligas (PSV)

🇳🇱🏆SuperCopa

🇲🇽x2 LigaMx (Chivas/Tigres)

🇲🇽x3 CopaMx (Chivas/Tigres)

🇲🇽 Super CopaMx (Chivas)

🥇ORO 2012 pic.twitter.com/J1nzZ9dywd — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) May 29, 2017

Y es que, prácticamente desde su debut, Carlos Salcido tenía algo especial que lo ayudó a adueñarse por completo de la banda derecha y a destacar en eventos como, por ejemplo, la Copa Libertadores. Fue ahí cuando tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa a través de equipos como el PSV y el Fulham.

Su etapa en el viejo continente terminó y fue ahí cuando, tras un breve periodo en Tigres, retornó a Chivas entre 2014 y 2018 para ser parte fundamental del título del Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda, así como de la SuperCopa MX, la Copa MX y la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Cuáles fueron los números de Carlos Salcido en Chivas?

Más allá de los logros colectivos que registró en su etapa en el Rebaño Sagrado, la realidad es que sus números individuales en Chivas también son por demás interesantes, pues de acuerdo con el portal Transfermarkt Carlos Salcido acumuló cinco anotaciones y un pase a gol en 266 duelos disputados.