Carlos Vela, ilusionado con el título de la Conferencia Oeste con LAFC

Carlos Vela, quien va a disputar la final de la Conferencia Oeste de la MLS con Los Angeles FC (LAFC) frente a Austin, se muestra confiado a solo dos partidos de ganar la MLS Cup, pues dijo que es el momento de no reservarse nada.

“Hay que darlo todo. Estando tan cerca, ya no hay tiempo de guardarse nada, de ponerse triste o de ponerse nervioso. Hay que disfrutar este momento e ir a ganar, no hay otra más que ganar”, dijo el delantero mexicano en conferencia de prensa.

LAFC, que derrotó en las semifinales del Oeste al LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández, recibe en su campo al Austin que lidera el argentino Sebastián Driussi.

El conjunto de Los Angeles fue el mejor equipo en la temporada regular en la MLS, pero Austin fue segundo en el Oeste y se llevó los dos enfrentamientos contra LAFC de este curso.

Con estrellas europeas como el italiano Giorgio Chiellini y el galés Gareth Bale en la plantilla, LAFC, doble campeón del MLS Supporters’ Shield (que premia al mejor equipo de la temporada regular), nunca se ha clasificado para la final por la MLS Cup.

“Creo que, cuando ves el objetivo más cerca, uno siempre tiene más ilusión, más ganas por el siguiente partido. No me preocupo del pasado ni del futuro. Todo el mundo sabe lo importante que es no solo para nosotros sino para el club, los fans y la ciudad”, agrega Vela.

A Carlos Vela se le ha negado el títul con LAFC

Desde su llegada a Los Angeles, el objetivo de Carlos Vela ha sido poner al club en lo más alto, no obstante, al LAFC se le ha negado el campeonato.

“Lo más importante (para el encuentro contra el Austin) son los detalles. Sabemos que tienen jugadores muy peligrosos, sobre todo Driussi que hizo una gran temporada. Pero hay que enfocarse en hacer nuestro trabajo”, indicó.

“Esto no es de quién merece más sino de quién gana la oportunidad. Tenemos otra vez una buena chance de poder pelear por el título y va a ser un partido increíble”, agregó.

Lo más cerca que Vela y el LAFC han estado de la final de la MLS Cup fue en 2019, cuando también derrotaron al Galaxy en las semifinales de conferencia pero finalmente cayeron en la final del Oeste frente a Seattle Sounders.

