En la mira: LAFC va por más jugadores del América (ya no solo quiere a Javairo Dilrosun)

El jugador Brian Rodríguez podría volver a la que un día fue su casa, pues está en la mira del LAFC de la MLS, equipo que disputa el Mundial de Clubes 2025 tras vencer al América en el duelo por el último boleto al torneo internacional . Desde hace varios torneos el uruguayo ha buscado salir del conjunto azulcrema, ya que no es la primera opción de André Jardine y buscaría tener más minutos para seguir en el radar de su selección para disputar las Eliminatorias de Sudamérica. Podría jugar junto a Javairo Dilrosun.

La cadena ESPN reveló que el equipo de Los Ángeles, California, podría presentar una oferta al América para fichar al futbolista de 25 años y quien actualmente tiene un valor en el mercado de 6 millones de euros (más de 142 millones de pesos), según Transfermarkt. Si bien es cierto aún no existe una oferta real, no se descarta que Rodríguez llegue al equipo de la MLS junto a su ex compañero Javairo Dilrosun, quien fue fichado recientemente .

@brianrodriguez_10 Brian Rodríguez podría abandonar el América y volver al LAFC de la MLS

¿Cuál es la unión entre Brian Rodríguez y el LAFC?

Brian Rodríguez surgió de las Fuerzas Básicas del Peñarol de Uruguay para después ser fichado por el LAFC, donde permaneció tres años, aunque en el inter tuvo un breve paso por el Almería de España. Fue comprado por el América para el Torneo Apertura 2022 tras desembolsar alrededor de 6 millones de dólares (más de 113 millones de pesos) y se consagró tricampeón de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, el futbolista buscaría nuevos aires donde sea titular indiscutible, pues su objetivo es sumar minutos para seguir siendo tomado en cuenta por Marcelo Bielsa para disputar las Eliminatorias de Conmebol con la Selección de Uruguay y ganarse un lugar en la Copa del Mundo de 2026. Por lo anterior, LAFC sería una de las opciones para Rodríguez.