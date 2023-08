Carlos Vela no se guarda nada contra la Selección Mexicana

La última vez que Carlos Vela vistió la playera de la Selección Mexicana fue en Rusia 2018. El atacante disputó los 90 minutos en la derrota del conjunto nacional por marcador de 2-0 ante Brasil, de hecho en esa Copa del Mundo logró meter su primer y único en una justa, cuando desde los 11 pasos le anotó a Corea del Sur.

Durante el proceso de Gerardo Martino, a pesar de vivir un buen momento en su carrera, tanto en lo físico, como en lo mental, pues rompió todos los récords de la MLS con el LAFC, el exjugador del Arsenal no quiso jugar la el representativo nacional y como en el 2014, se perdió el Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: La razón por la que cambiaron la sede del LAFC vs Rayados en la Leagues Cup

Carlos Vela critica que no hay cambios en la Selección Mexicana

Ahora, para una entrevista de un medio de Los Angeles, donde ya tiene varios años viviendo, aseguró que no hay cambios que aporten: “van a seguir viviendo sucediendo cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que ya se ganó la Copa Oro, ya está todo bien. No es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes”, dijo para La Opinión de LA.

Carlos Vela busca coronarse en el Leagues Cup con el LAFC

Ahora bien, es un hecho que no volverá por el momento con la Selección Mexicana, y su cabeza está en la Leagues Cup, torneo que mide a la Liga MX y la MLS, de donde es su equipo. Además, como campeones de los Estados Unidos buscarán dejar en alto su nombre en este torneo internacional.

Su camino sigue en los Cuartos de Final, duelo donde se verán las caras ante Rayados de Monterrey, en el Rose Bowl, y que podrás disfrutar por la pantalla de Azteca 7, con los mejores narradores del mundo mundial, en punto de las 8:30 PM (tiempo del centro de México).