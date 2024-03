“Ni con Mourinho": La crítica de Carlos Vela a la Selección Mexicana

Luego de que la Selección Mexicana cayera en la Final de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Estados Unidos, han surgido diferentes puntos de vista tanto de jugadores como exfutbolistas tras el fracaso del equipo dirigido por Jaime Lozano en la pasada Fecha FIFA.

El cuadro comandado por el ‘Jimmy’ sigue sin poder conquistar la Concacaf Nations League, y los nombres siguen saliendo para buscar a un posible sustituto del estratega mexicano al frente del combinado nacional, no obstante, Carlos Vela asegura que la dinámica no se puede cambiar de un día a otro con la llegada de otro entrenador.

“Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: ‘Ya está todo perfecto’. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, recogen diversos medios en palabras del exjugador de LAFC, Carlos Vela.

Cabe mencionar, que el entrenador José Mourinho, se encuentra disponible para negociar en el banquillo de cualquier equipo o Selección Nacional.

“Si realmente no hay cambios que aporten, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que ‘ya se ganó la Copa Oro, ya está todo bien’. Y no es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes”, se agrega.

Actualmente, Carlos Vela no tiene equipo luego de no haber renovado contrato con el equipo de la Major League Soccer, mismo con el que tuvo un registro de 188 partidos en los que hizo 93 goles y dio 54 asistencias.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Luego de los compromisos en la Liga de Naciones de Concacaf, la Selección Mexicana tiene programados encuentros ante Bolivia, Uruguay y Brasil, juegos amistosos previo al inicio de la Copa América, certamen en el que el equipo dirigido por Jaime Lozano comparte la Fase de Grupos con Jamaica, Venezuela y Ecuador.

Con sede en Estados Unidos, la Copa América 2024 se va a llevar a cabo del 20 de junio al 14 de julio.

