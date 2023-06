Chivas ¿Principio de acuerdo por el fichaje de Carlos Vela?

Diversos medios en México replicaron la noticia de que Carlos Vela había dado el sí al equipo de Chivas una vez concluido su contrato, el Bombardero terminará su relación con el LAFC en este 2023, lo que facilitaría su llegada a la Liga MX y puntualmente al Rebaño sin pagar un sólo dólar al equipo de la MLS.

El futbolista mexicano disputó la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante León, donde poco pudo hacer para evitar que su equipo cayera por la mínima ante los Esmeraldas. Carlos Vela es uno de los grandes delanteros que tiene la MLS y suma un total de 70 goles con la camiseta angelina, su experiencia y su capacidad ofensiva lo vuelven uno de los elementos más atractivos para diversos equipos de la Liga MX.

La fórmula de Chivas para fichar a Carlos Vela

Chivas mandó una comitiva conformada por Omar Bravo (máximo goleador de la historia del club), y Omar Esparza (ex compañero del futbolista del LAFC en la Selección Mexicana sub 17 campeona del mundo), con la intensión de intentar convencer al Bombardero de fichar con Chivas en la Liga MX ¿Cuál fue la respuesta de Carlos Vela? De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, La Hiena habría dado el sí a los dos ex futbolistas; no vería con malos ojos su llegada México para concluir con su carrera profesional en el equipo tapatío.

El detalle que separa a Carlos Vela de Chivas

De acuerdo con la información filtrada, la única ‘misión complicada’ es convencer a la esposa de Carlos Vela, se sienten muy bien viviendo en Los Ángeles, y un cambio de ciudad no estaría en sus planes. Sumado a esta variable, el futbolista mexicano tiene contrato vigente (finaliza en enero), y es el mejor pagado del LAFC, por lo que no llegaría a Chivas para este Apertura 2023, sino que ficharía para el mercado invernal en caso de llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, el equipo de Chivas continúa de vacaciones; en una semana se integrarán a las pruebas médicas para comenzar con la pretemporada con Veljko Paunovic al mando. El equipo buscaría cerrar lo más pronto posible sus fichajes para conformar la plantilla de manera oficial. El campeonato del Apertura 2023 iniciará el 30 de junio.