Carlos Vela, el prodigio mexicano a quien no le apasionaba el futbol: “Te voy a ser sincero, la verdad a mí el futbol nunca me ha apasionado tanto”

El atacante mexicano Carlos Vela ha anunciado que su carrera en el futbol ha llegado a su fin , tras desparramar talento desde el 2006, cuando debutó como profesiona con el Salamanca hasta el 2024, cuando terminó contrato con LAFC.

Carlos Vela deja el futbol profesional a los 36 años de edad, y lo dio a conocer en redes sociales en un video en el que mostró momentos de su prolífica trayectoria, agradeciendo a los equipos, aficionados y a quienes estuvieron en su trayectoria como profesional.

Carlos Vela, sin embargo, seguirá ligado al equipo angelino del LAFC como su embajador y por su forma de ver el futbol en el que se ha dicho no ser un apasionado, resultará muy complicado verlo como entrenador o directivo.

Te podría interesar: El día que Vela le marcó un GOLAZO al Seattle Sounders

Carlos Vela, el crack que no era apasionado del futbol

Carlos Vela puede ser uno de los mexicanos en la historia con mayor calidad y técnica, logrando pinceladas recordadas en el Arsenal, Real Sociedad y LAFC.

Esa calidad, se pudo haber visto opacada por la forma en la que Vela veía el futbol y es que abiertamente y con mucha honestidad señaló no ser un apasionado del futbol fuera de las canchas.

Te podría interesar: Carlos Vela y los títulos que marcaron su legado

Vela en una entrevista en España, años atrás, confesó esa relación extraña con el futbol:

“Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha apasionado tanto. Yo disfruto jugando pero al momento que termina el partido, acabó el fútbol y me puedes hablar de lo que sea menos de eso porque no me siento cómodo y no estoy a gusto”

Te voy a ser sincero, la verdad a mí el fútbol nunca me ha apasionado tanto.

Vela prefería ver un juego de NBA que uno de futbol

Carlos Vela además hablaba de su pasión por la NBA y llegó a apuntar su preferencia sobre el futbol, lo que volvió a sorprender.

La afición se cuestionaba, que si Vela hubiera podido disfrutar tanto el futbol, hubiese llegado mucho más lejos.

“Prefiero mil veces ver un partido de la NBA, que uno de fútbol. Aparte de realizar mi trabajo, puedo disfrutar de mi hobby”, dijo alguna ocasión Vela quien justamente veía el futbol como su actividad y su trabajo.

Agregó en su momento que podría ver cuatro partidos consecutivamente de basquetbol, en tanto que uno de futbol, no lo toleraba ni 10 minutos.

Carlos Vela logró una carrera brillante

Debut profesional:

2006 con la U. D. Salamanca.



Trayectoria en clubes en La Liga, Premier League y MLS:

U. D. Salamanca: 2006-2007 (cedido por el Arsenal F.C.)

C. A. Osasuna: 2007-2008 (cedido por el Arsenal F.C.)

Arsenal F. C.: 2008-2010 (fichado en 2005, debutó con el primer equipo del Arsenal en 2008)

West Bromwich Albion F. C.: 2010-2011 (cedido del Arsenal F.C.)

Real Sociedad: 2011-2012 (cedido del Arsenal F.C.); firmado del 2012 a 2018

Los Angeles F. C.: 2018-2024 (su contrato finalizó el 31 de diciembre de 2024).