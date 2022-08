Carlos Vela revela su postura sobre el posible llamado a Qatar 2022

A pesar de que Carlos Vela ha mostrado en varias ocasiones su negativa por asistir al Mundial de Qatar 2022, algunos creían que habría una pequeña esperanza de que el delantero cambiara su opinión, pero todo parece indicar que no será así. La Selección Mexicana deberá olvidarse de contar con el jugador del LAFC, ya que reveló su postura a un posible llamado.

Hace unas semanas, Héctor Herrera señaló que él llamaría al atacante del cuadro angelino, al igual que a Chicharito Hernández, pero después, Vela dijo que no quería estar en un lugar en el que no era feliz y ahora le cerró por completo las puertas al conjunto azteca.

Compromisos de Alexis Vega con la Selección Mexicana | Seamos Héroes

Te puede interesar: VIDEO: Revive el gol de Carlos Vela ante el Charlotte FC

“Definitivo (no regreso a la Selección) y menos en este momento que ya está el Mundial. Hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. Sería, en mi punto de vista, imperdonable intentar meterme ahora y ahora decir: “ahora sí, como es el Mundial si voy’”, declaró en entrevista para la cadena CNN.

El campeón sub 17 con México en el Mundial de Perú 2015 volvió a ser tajante en sus declaraciones y se bajó definitvamente de Qatar 2022.

“Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en Selección, así que no hay más por dónde buscar”, declaró.

Te puede interesar: Chicharito o Carlos Vela: ¿quién es el mejor pagado en la MLS?

La última vez que Carlos Vela jugó con la Selección Mexicana

El último encuentro que disputó Carlos Vela con la Selección Mexicana fue en los octavos de final de Rusia 2018, cuando el conjunto azteca cayó 2-0 ante Brasil y se despidió de aquel Mundial. Todo parece indicar que esa será la última vez que el delantero vestira la camiseta de México.