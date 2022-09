Santiago Giménez, nominado al gol de la semana en la Europa League

Luego de marcar doblete en la Europa League con el Feyenoord, Santiago Giménez fue nominado al mejor gol de la primera fecha de la competencia de la UEFA.

A través de sus redes sociales, el torneo de Europa dio a conocer el Top 4 de anotaciones en las que el delantero mexicano aparece en el cuarto puesto con su segundo tanto frente a la Lazio en la cancha del Estadio Olímpico de Roma.

En la primera fecha de la Europa League, Santi Giménez no fue considerado en el once titular, no obstante, para la segunda parte tuvo su ingreso a la cancha al minuto 64.

Con pocos minutos en el terreno de juego, el exjugador de Cruz Azul se hizo presente en el marcador al 69’. Con un disparo desde el punto penal, Santiago Giménez descontaría para el equipo de Rotterdam y antes de finalizar el encuentro, el mexicano volvería a marcar al 88’ para hacer el segundo gol del conjunto visitante.

Tras caer en su presentación en el torneo de la UEFA, el Feyenoord se ubica en el fondo del Grupo F, el cual comparten con la Lazio, Strum de Austria y Midtjylland de Dinamarca.

El desempeño de Santiago Giménez en el Feyenoord

A sus 21 años de edad, Santi Giménez ha disputado cuatro encuentros con el Feyenoord, tres en la Eredivisie y uno más en la Europa League. En ambas competencias ya ha logrado anotar, sin embargo, en todos los partidos ha salido a la banca.

El próximo compromiso de la escudara de Rotterdam en la liga local es frente al Spartta, equipo de la misma ciudad. En la Liga de Holanda, el equipo De Santiago Giménez se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate.

