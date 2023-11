Alcaraz venció a Rublev y se mantiene vivo en las ATP Finals

El lunes tras caer ante Alexander Zverev en su debut en las ATP Finals, Carlos Alcaraz salió de la pista con más dudas que certezas. Luego de una dominante actuación en la sesión del miércoles, el tenista español de 20 años vuelve a levantar la cara y tendrá oportunidad de pasar a las semifinales como primero del Grupo Rojo.

La segunda raqueta a nivel mundial se encargó de Andrey Rublev por 7-5 y 6-2 en poco menos de hora y cuarto. Fueron 21 tiros ganadores y solo 11 errores no forzados para un Alcaraz que debería llegar bien descansado a su último compromiso de la fase de grupos, donde enfrentará a Daniil Medvedev; el subcampeón del US Open todavía no cede un set en el certamen.

Será difícil que el ibérico logre sacar de sus casillas al número tres del mundo como hizo con Rublev. El joven de los potentes derechazos no pudo contener las emociones tras ser quebrado por ‘Carlitos’ en el primer juego del segundo parcial y decidió descargar su furia azotando la raqueta e incluso pegándose con ella en la rodilla, generándose una importante herida. Alcaraz supo encontrar los espacios cuando el ruso subió a la red y también ante los ataques que lo dejaron mal posicionado, apelando siempre a la anticipación y los golpes precisos.

Gracias a haber jugado uno de los mejores partidos desde que se coronara en Wimbledon hace algunos meses, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tendrá la oportunidad de cobrarse la venganza contra Medvedev el viernes. El moscovita se sobrepuso en la semifinal del último Grand Slam del año en cuatro sets y posteriormente perdió la final contra Novak Djokovic. El histórico entre ambos es de dos victorias por bandos, tres de sus enfrentamientos han sido en majors.

¿Qué necesita Alcaraz para pasar como primero de grupo?

Existen un gran número de posibilidades de cara a la última vuelta del round robin en el Grupo Rojo. La buena noticia para Carlos Alcaraz es que controla su destino para pasar como primero del sector. En caso de sobreponerse a Daniil Medvedev en dos sets, asegura su puesto en semifinales como número uno de su grupo, cosa que también podría ocurrir si vence en tres mangas y Andrey Rublev (ya eliminado) se sobreponga a Alexander Zverev.

