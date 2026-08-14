Caroline Drury, entrenadora: “Llené mi plato con esto y los resultados fueron transformadores en 8 semanas”

Caroline Drury rompió el silencio para hablar de una situación común por la que pasa cualquier persona que intenta involucrarse en la vida fitness. La entrenadora personal confesó comenzar con rutinas sumamente exigentes en los que terminaba agotada y sin los resultados esperados. Fue hasta el confinamiento por la pandemia cuando Drury decidió cambiar su vida por completo aplicando una nueva dieta a los 40 años.

En primer lugar, cambió las duras rutinas para pasar a realizar 5 ejercicios diferentes de cuerpo completo de entre 20 y 25 minutos durante 8 semanas, además de pasar por una dieta que acabó con las amplias restricciones para poder sumar a su plato una serie de alimentos que terminaron por transformar su vida.

|Crédito: @carolinedrury.fit / Instagram

Caroline Drury recomienda proteínas magras para contar con una dieta balanceada

La dieta es un punto nodal para contar con una buena calidad de vida. En ese sentido, Drury comentó para Women’s Health que la implementación de proteínas magras, grasas saludables, frutas, verduras y cereales es esencial para contar con una dieta balanceada. "“Llené mi plato con esto y los resultados fueron transformadores en 8 semanas”, afirmó con respecto a los plazos.

Los cambios para la entrenadora personal no solo se notaron frente al espejo, sino que también contó con un cambio de ánimo importante al implementar la dieta. Por eso, dejó en claro que en una dieta balanceada es importante evitar los pedidos de comida ultraprocesada.

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La constancia debe ser el pilar de una vida balanceada, según Caroline Drury

Para Caroline Drury, el buscar rutinas y dietas que prometen resultados inmediatos termina por ser un problema. La especialista sostiene que lo mejor es apostar por un proyecto a largo plazo en donde la constancia termina por tener un mayor impacto que la idea del “todo o nada”. Una dieta amable y una rutina que no exija demasiado desgaste físico pueden ser suficientes para contar con los resultados esperados.

Otro ejercicio que la entrenadora recomienda es el de caminar o correr por las mañanas. A sus 40 años ,ha visto cómo dicho ejercicio puede ser un gran complemento junto a una dieta saludable, por lo que la implementación de nuevos ejercicios dentro de la rutina puede ser clave para mantener una buena calidad de vida.

