Jesús González, cirujano: “Si no puedes mantenerte colgado de una barra durante 20 segundos, tu fuerza puede ser muy débil”

El llevar un estilo de vida conlleva a una serie de retos y responsabilidades hoy en día. El objetivo que muchas personas buscan es el de vivir una buena vejez. Sin embargo, hay una serie de advertencias y ejercicios de fuerza por parte de expertos que muchos desconocen y que hubieran deseado saber para poder implementarlos en su rutina, como el caso de Jesús González.

En ese sentido, Jesús González es un cirujano plástico que tiene una gran experiencia en temas de longevidad y optó por compartir sus conocimientos en redes sociales que terminaron por tomar relevancia.Dentro de sus conocimientos reveló un truco para poder predecir cuánto vas a vivir.

|Crédito: @dr.jesus.gonzalez / Instagram

Jesús González revela el truco sobre cuánto vas a vivir

Jesús González explica que el truco sobre cuánto vas a vivir es sencillo: necesitas una barra y dos minutos de tu tiempo. El ejercicio consiste en colgarse de una barra usando solo las manos para determinar cuánto tiempo puedes resistir.

"Este simple test revela más de tu longevidad que mil análisis de sangre, y solo necesitas tu cuerpo y una barra", comentó González. Si duras menos de 20 segundos es una señal de alarma, mientras que el llegar a los 30 segundos determinaría que cuentas con un buen nivel físico de fuerza. En caso de llegar a los 60 segundos o más, es que cuentas con un nivel experto.

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El nivel de agarre determinaría tu longevidad, según González

El cirujano explica que el tiempo de resistencia en el ejercicio determina su fuerza de agarre. En caso de no llegar a los 20 segundos se indica que no cuentas con la suficiente fuerza: "Si aguantas menos de 20 segundos colgado, alerta porque tu fuerza de agarre es muy débil"

Una advertencia que señala González es que en caso de contar con problemas de equilibrio cuentes con el apoyo de otra persona, ya que puedes correr el riesgo de pasar por un accidente que puede terminar en una rotura o consecuencias peores como algún tipo de fractura.

