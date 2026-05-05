A pesar de ganar millones, este es el modesto carro que conduce Raúl Jiménez en México

Raúl Jiménez ha construido una extensa carrera en el futbol europeo tras haber dejado México en el año 2014. Actualmente, juega para el Fulham de Inglaterra y, recientemente, mostró al público su deseo de continuar jugando en Europa por un tiempo más. Su largo recorrido fuera del territorio nacional le ha permitido juntar una buena fortuna, pero el delantero está lejos de presumir lujos de alto costo.

Así lo demostró en una nueva publicidad que realizó para la marca de automóviles japonesa, Suzuki. El ‘Lobo de Tepeji’ realizó una colaboración con los asiáticos para promocionar su nueva unidad que ya está siendo distribuida en el territorio mexicano: el Suzuki Swift Boostergreen. Lejos de ser un vehículo de altas prestaciones, Raúl se subió al asiento de uno de los carros más económicos del mercado automotriz mexicano.

El vehículo que conduce Raúl Jiménez en México

El Suzuki Swift BoosterGreen 2026 es un hatchback subcompacto híbrido ligero (Mild Hybrid) de cuarta generación, diseñado para alta eficiencia urbana, logrando hasta 26.5 km/l. Destaca por su motor 1.2L de 3 cilindros, diseño aerodinámico con luces LED, pantalla de 9 pulgadas y 6 bolsas de aire, con precios desde $339,990 pesos mexicanos. No destaca por sus lujos, pero sí por su alta eficiencia en cuanto a ahorro de dinero.

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Diversos reportes aseguran que este modelo de la marca japonesa es uno de los vehículos más ahorradores de combustible en el segmento B. También se reportaron bonos de hasta $15,000 pesos y seguro gratis en la compra (sujeto a vigencia y agencias como Suzuki Tepepan). El Swift BoosterGreen compite de forma directa con el MG3, Volkswagen Polo y Toyota Yaris Hatchback.

El increíble sueldo de Raúl Jiménez en Europa

Gracias a su gran trayectoria, el delantero de la Selección Mexicana recibe uno de los salarios más elevados de la plantilla del Fulham. Según la información que comparte el sitio especializado Capology, Raúl Jiménez recibe 7 millones de dólares por temporada, monto que equivale a 121 millones de pesos en la actualidad.

Sin embargo, la misma fuente alega que el sueldo de Raúl puede alcanzar los 8,5 millones de dólares si cumple con los objetivos estipulados en su contrato. De este modo, el mexicano se posiciona como el tercer futbolista mejor pagado del equipo de Londres, solo por detrás del alemán Bernd Leno y el nigeriano Samuel Chukwueze.