No creerás el precio del estacionamiento en los estadios de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este martes se definen los repechajes y estarán todos los clasificados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese marco, los aficionados ya planifican su aventura mundialista. Más allá del costo de los boletos o el hospedaje, ha surgido un gasto que está sorprendiendo a muchos: el estacionamiento. Los precios del parking en los Estados Unidos no será para nada económico.

Mientras los precios de los boletos para el Mundial ya son públicos, también son oficiales algunos valores de aparcamientos en EE.UU. De acuerdo con datos oficiales de la FIFA, los precios de los pases de estacionamiento en las sedes de Estados Unidos oscilan entre los $75 USD y los $175 USD por día.

Los valores de los estacionamientos varían según sede, instancia y encuentro. Por ejemplo, en nuestra moneda, para un partido de fase de grupos el costo inicial es de aproximadamente $1,350 pesos mexicanos. Esta cifra solo cubre el derecho a ocupar un cajón de estacionamiento durante el evento, luego hay que pagar los tickets para el encuentro que se quiera ver en EE.UU.

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Precios de estacionamientos: De la fase de grupos a las semifinales

Este sistema de preventa, gestionado por la plataforma JustPark, es utilizado por primera vez por la FIFA, habilitando la compra anticipada de aparcamiento para el público general en un Mundial. Los costos escalan de la siguiente manera:

Fase de grupos: inicia en $75 USD

inicia en $75 USD Cuartos de final: alrededor de $125 USD

alrededor de $125 USD Semifinales: tope de $175 USD.

Sedes como el Hard Rock Stadium en Miami, el AT&T Stadium en Arlington y el Gillette Stadium en Massachusetts ya tienen activos estos registros de aparcamientos, reflejando una demanda sin precedentes en el mercado estadounidense.

|MEXSPORT

¿Cuánto costarán los estacionamientos en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A diferencia de la logística en EE. UU., la situación en las sedes mexicanas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) aún se mantiene en suspenso. Aunque la plataforma JustPark todavía no libera precios oficiales, expertos locales ya proyectan el impacto económico.

Gonzalo Morales, director de Seeker Parking, aseguró en Econohábitat que se estima una demanda de espacios que subirá un 40%. En las inmediaciones del Estadio CDMX (antes Azteca), donde ya cuentan con 4,000 cajones registrados, el 22% ya tiene reserva para las fechas mundialistas. Se espera que en México los precios ronden entre los $600 y $1,000 pesos.

