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Fútbol

La cartelera OFICIAL y COMPLETA del evento Canelo Álvarez vs Christian Mbilli de este 31 de octubre

Saúl Canelo Álvarez se enfrentará ante Christian Mbilli en un combate a 12 episodios que será la cereza del pastel, de un evento que tendrá nueve combates incluyendo la del tapatío ante el camerunés.

canelo mbilli pelea cartelera 31 octubre

Saúl Canelo Álvarez se mide este 31 de octubre ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, evento denominado como México vs El Mundo, y es que en su cartelera tiene nueve peleas, cada una con un mexicano en acción, con lo que buscan escribir una historia especial llena de adrenalina y victorias, siendo como punta de lanza el pleito de Álvarez ante Mbilli.

En un combate a 12 rounds en la Kingdom Arena, Canelo busca que ese cetro del Consejo Mundial de Boxeo vuelva a su cintura como sucedía hasta antes de la derrota ante Crawford en septiembre del año pasado. Ese título estará en disputa, pero la lona estará encendida por ocho pleitos incluyendo la aparición de Jaime Munguía, monarca mundial de la AMB.

Además del tijuanense estará peleando Divino Espinoza poniendo en la mesa su corona de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo; también estará Alan David Rey Picasso quien tiene una batalla intensa ante un filipino invicto.

¿Dónde ver la pelea de Canelo vs Mbilli?

Canelo Álvarez en contra de Christian Mbilli, de este sábado 31 de octubre, la podrás ver Gratis y En vivo a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, comenzando la transmisión desde las 11:00 am con la narración y comentarios del Box Azteca Team.

Canelo Álvarez pelea box Mbilli cartelera box mexico

Esta es la cartalera OFICIAL del evento del 31 de octubre que encabeza Canelo vs Mbilli

  • Saúl "Canelo" ÁLVAREZ (Guadalajara, MEX) vs Christian "Solide" MBILLI (Montreal, CAN) - WBC SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP - 12 ROUNDS
  • Jaime MUNGUÍA (Tijuana, MEX) vs Nikita ZON (Krasnoyarsk, RUS) - WBA SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP - 12 ROUNDS
  • Rafael "El Divino" ESPINOZA (Guadalajara, MEX) vs Ricardo BLANDON (Managua, NIC) - WBO FEATHERWEIGHT WORLD CHAMPIONSHIP - 12 ROUNDS
  • Raymundo "Ray" ROJAS (Emiliano Zapata, MEX) vs Reito TSUTSUMI (Tokyo, JAP) - JUNIOR LIGHTWEIGHTS - 10 ROUNDS
  • David "El Rey" PICASSO (Mexico City, MEX) vs Carl "Wonder Boy" MARTIN (Manila, PHI) - WBC SILVER FEATHERWEIGHT TITLE - 10 ROUNDS
  • Erick VILLEGAS (Nezahualcóyotl, MEX) vs Sultan ALMOHAMMED (Riyadh, SAU) - LIGHTWEIGHTS - 6 ROUNDS
  • Marcos "El Zurdo" VÁZQUEZ (Tijuana, MEX) vs Bek NURMAGANBET (Shymkent, KAZ) - LIGHT HEAVYWEIGHTS - 10 ROUNDS
  • Carlos Emiliano ROJO (Guadalajara, MEX) vs Flavius BIEA (Timișoara, ROM) - SUPER MIDDLEWEIGHTS - 8 ROUNDS
  • Héctor "El Diamante" AGUIRRE (Zinacantepec, MEX) vs Brayan "The King" LEON (Pinar del Río, CUB) - SUPER MIDDLEWEIGHTS - 8 ROUNDS
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