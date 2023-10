Toluca pide castigo para Ángel Sosa por agresión a Tiago Volpi

Luego de la desagradable bronca sucedida el pasado domingo en la cancha del Estadio Nemesio Diez donde el arquero de los Diablos Rojos Tiago Volpi tuvo una bronca con el director deportivo de los Gallos Blancos de Querétaro Ángel Sosa, la directiva del Toluca recurrió a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol para que se aplique una sanción ejemplar.

“Lamentamos y sobre todo condenamos lo sucedido este domingo al final del partido ante Querétaro cuando un directivo de Gallos Blancos ingresó a la cancha del Estadio Nemesio Diez para agredir de manera directa a nuestro jugador Tiago Volpi. Algo que para nuestro club es inaceptable bajo cualquier circunstancia, ya que se busca como sociedad erradicar cualquier acto de violencia en todas sus formas.

Por esta razón la directiva del Deportivo Toluca presentó este lunes una solicitud de investigación ante la Comisión Disciplinaria para que hechos como éste no se repitan, sean sancionados y quede constancia que nuestra Institución como en el futbol la violencia no tiene cabida”, fue lo que publicó el equipo choricero en su comunicado.

Luego de finalizar el juego perteneciente a la jornada 12 donde el equipo del Toluca se llevó el triunfo por marcador 3-1, existen distintas imágenes que tomaron los aficionados, donde se ve a Ángel Sosa encara al portero brasileño, quién se encontraba de rodillas, diciéndole palabras altisonantes que desató el enojo de Volpi que furioso fue a buscar al directivo queretano.

Los elementos de ambos equipos tuvieron que intervenir para calmar a Tiago Volpi que se encontraba fuera de sí por la reacción que tuvo Ángel Sosa hacia quien fuera portero del equipo del Querétaro.

Lo que dijo Tiago Volpi después de los sucedido en el Nemesio Diez



“Estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludarme, cuando le doy la mano me la quita y me empieza a insultar a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son groseras y dijo que le faltaba el respeto a la playera del Querétaro”, fueron las palabras de Volpi después de terminado el encuentro.

Hasta el momento la Comisión Disciplinaria no se ha manifestado por lo sucedido, pero se espera que haya fuertes medidas disciplinarias.