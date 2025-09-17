¡Curioso! La peculiar forma en la que Efraín Juárez y Aaron Ramsey celebraron el triunfo vs Mazatlán

Efraín Juárez y Aaron Ramsey celebraron la victoria de Pumas en el concierto de Oasis. Ambos compartieron en este evento musical y se les vio muy contentos tras el triunfo que tuvo el club ante Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Efraín Juárez fue una de las principales razones por las que el jugador galés llegó al club felino. Ambos comparten el mismo agente y ya habían tenido oportunidad de platicar antes de su llegada a Pumas.

Juárez llenó de elogios a Ramsey

Ramsey ya debutó con gol en la Liga BBVA MX y fue titular ante los Cañoneros. El futbolista europeo espera recuperar su mejor nivel y ser vital para Pumas en su búsqueda por el título.

"Él no viene a pasear. Está comprometido, llega a las 6:30 a. m., es el último en irse, entrena al máximo. Si nos da el 50 % del nivel al que ha llegado, será un fichaje increíble en esta liga”, dijo el DT de los Pumas

Por otro lado, Juárez se refirió en conferencia a la fallida llegada del nuevo delantero del cuadro auriazul.

“Tiene que venir porque es uno de los clubes más importantes del país. Tienes que rogar por venir a este club, y eso no pasaba. Los que se mueren de ganas son los que valen. Vamos a escoger con pinzas y no podemos equivocarnos. No es un tema económico”, dijo el estratega de Pumas.

¡Apareció el 9!

Finalmente, Juárez expresó su alegría y emoción por el momento que atraviesan sus delanteros en el torneo: el doblete de Memo Martínez, así como el debut con gol de Medina y Macías.

“Hoy tenemos dos delanteros que han sido seleccionados nacionales, mexicanos, y qué bueno, más allá de jugárnosla, la realidad es que para mí es un orgullo que mis dos ‘nueves’ sean nacionales y que estoy totalmente tranquilo, se los puedo decir totalmente tranquilo, que me van a aportar muchísimo”, sentenció.

