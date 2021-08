Celta de Vigo vs Athletic Club cobertura en vivo | La Liga

Celta de Vigo vs Athletic Club juegan en el Estadio de Balaídos su partido de la jornada tres de la temporada 2021-2022 de La Liga. En las primeras dos fechas, Néstor Araujo, defensa mexicano, fue titular y jugó los 90 minutos con los Célticos contra Atlético de Madrid y Osasuna, respectivamente; el ex jugador de Santos y Cruz Azul en la Liga BBVA MX se ha convertido en un indiscutible en el once de Eduardo “Chacho” Coudet.



Tras dos fechas jugadas en La Liga, Celta de Vigo llega en la decimoséptima posición con, únicamente un punto sumado, producto de un empate y una derrota; mientras tanto, el Athletic Club de Bilbao se encuentra en la onceava posición con dos unidades conseguidas, luego de dos empates.

La última victoria de Athletic Club en la casa del Celta de Vigo

El 7 de enero de 2019, en la jornada 18 de la temporada 2018-2019 de La Liga, el Athletic Club de Bilbao, dirigido por Gaizka Garitano, derrotó 1-2 al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos. Los goles de Iker Muniain e Iñaki Williams le dieron su último triunfo a la visita; Fran Beltrán descontó para los locales.

Los próximos partidos de Celta de Vigo en La Liga

Tras la primera fecha FIFA de la temporada 2021-2022, el Celta de Vigo visitará el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid en la jornada de La Liga; una semana después, su rival será el Cádiz en el Estadio de Balaídos; en la jornada 6, viajarán a Valencia para medirse ante el UD Levante; cerrarán su actividad del mes de septiembre contra el Granada CF.

Los próximos partidos de Athletic Club en La Liga

El 13 de septiembre, el Athletic Club de Bilbao continuará su actividad en La Liga contra RCD Mallorca en San Mamés; para la jornada cinco de la temporada 2021-2022, visitarán el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid; posteriormente, el Rayo Vallecano será su contrincante en el torneo liguero, contra el Valencia, en el Estadio Mestalla, cerrarán su activdad del segundo de competencia de la campaña.