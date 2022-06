Celtics vs Warriors EN VIVO | Horario y dónde ver el Juego 5 de las Finales de la NBA

Este lunes 13 de junio, los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston se enfrentan en el Chase Center de San Francisco para disputar el Juego 5 de las Finales de la NBA en punto de las 8:00 PM y tendremos toda la coberutra en Azteca Deportes.

Boston necesita urgentemente que su estrella Jayson Tatum recupere la memoria para que vuelva su mejor versión. En el último partido apenas pudo encestar 23 puntos.

“Sé que puedo ser mejor, no es como si mi equipo me pidiera algo de lo que no soy capaz. Conocen el nivel y yo conozco el nivel que puedo alcanzar”, declaró después de la derrota el pasado viernes.

Los Celtics sueñan con su título número 18, mientras que los Warriors buscan su séptimo campeonato. Además, Stephen Curry busca aumentar los logros de su dinastía, luego de cuatro años sin ganar el trofeo Larry O’Brien.

¿Cómo va la serie en las Finales de la NBA?

El choque entre ambos equipos no ha defraudado hasta el momento. La serie se encuentra empatada 2-2, luego de que los Warriors se llevaron el Juego 4 por 107-97 en el TD Garden de Boston.

¿Quién es favorito: Warriors o Celtics?

Los Warriors contarán con la ventaja de la localía para este juego, por lo que las casas de apuestas los han puesto como favoritos para tomar ventaja en la pelea por el título de la NBA. Cabe recordar que el Juego 6 será en el TD Garden y en caso de que sea necesario un definitivo Juego 7, todo se definiría en el Chase Center.

El Juego 5 de las Finales de la NBA entre Warriors y Celtics será este lunes 13 de junio a las 8:00 PM y podrás seguirlo en nuestra cobertura de Azteca Deportes.