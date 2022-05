Invasión mexicana en la ceremonia de pesaje: Canelo vs Bivol

Ahora si todo listo para la pelea; el round cero no tuvo por mayores, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol dominaron la báscula

Todo está listo. Canelo Álvarez y Dmitry Bivol pasaron la báscula sin problemas. En una verdadera fiesta mexicana en Las Vegas, Nevada, ambos pugilistas pasaron dieron el peso (máximo 175 libras), y esperan con ansias subir al ring este sábado 7 de mayo, pelea que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes

Canelo Álvarez marcó 174.4 libras, después de salir con un espectacular pijama de dos piezas, en las que dominaban el color rosa con rayas negras, y presumió su nuevo físico; por su parte, el ruso Dmitry Bivol dio un peso de 174.6 libras.

Palabras del Canelo Álvarez tras el pesaje

En exclusiva con La Casa del Boxeo, el Canelo Álvarez estuvo unos minutos con nosotros y platicó con César Castro tras el esperado pesaje, donde agradeció a todo el público que estuvo presente en el pesaje y confesó que va a comer para recuperarse.

“Estoy muy agradecido, la gente estuvo bajo el rayo del sol, me encantaría tomarme una foto con todos. Espero darles una gran pelea y darles un triunfo. No me causa nada el face to face, solo son ganas de ya estar arriba. Voy a comer arroz pasta, le voy a meter a los carbohidratos” sentenció el mejor libra por libra del mundo.

