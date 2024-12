¿El adiós del ‘Chino’ Huerta? Los clubes que sueñan con ficharlo

César Huerta es uno de los jugadores claves en los Pumas. El jugador mexicano se ha convertido en uno de los máximos referentes auriazules en la actualidad, aunque no ha podido cumplir su sueño de levantar un trofeo con el cuadro felino.

En el duelo ante Rayados en CU, el presidente de Universidad Nacional, Luis Raúl González, aseguró que se sentarán con el “Chino” en los próximos días para definir su futuro y ver la posibilidad de tomar alguna oferta para que el jugador pueda jugar en el viejo continente. Clubes como Benfica o Girona han buscado hacerse de los servicios de Huerta, aunque también han mostrado interés equipos en Francia. Actualmente el valor de Huerta es de aproximadamente seis millones de dólares.

“Nosotros desde el día que llegamos, me tocó llegar con Toni y cuando proyectamos, hablamos de acercar a Pumas y para eso tenemos un camino claro y centrarnos en la liguilla, pero es Pumas y no nos alcanza con estos buenos valores y queremos más. Pumas está por delante, así que no nos hemos detenido en eso. Terminó el torneo, nos sentaremos y veremos cómo sigue”, dijo Gustavo Lema tras quedar eliminado ante Rayados en Liguilla.

Gustavo Lema desea que Huerta pueda seguir en el equipo felino un torneo más, aunque también sabe del deseo del jugador por cumplir su sueño de jugar en el futbol europeo.

“De la afición, nosotros le ofrecemos entrega y compromiso total. Mucho trabajo desde el día uno y el mensaje es de antero para afuera. A lo que aspiramos es que nos apoyen como lo hacen. Yo soy el primero que quiere ganar la octava y estamos en ese proceso. Estoy muy agradecido a los jugadores porque están en ese camino, a los directivos el apoyo y a la gente”, sentenció el DT de Pumas luego de caer en casa ante Monterrey.