La posible ausencia de Pumas para el Clásico Capitalino

La afición de Pumas no pudo observar a una de sus máximas figuras: César Huerta. El ‘Chino’ fue descartado para este duelo ante a Xolos por Gustavo Lema debido a un tema muscular, algo que el DT argentino aclaró en la conferencia de prensa.

“El Chino estaba con una molestia. Hoy lo decidimos sacar en el vestidor. No era de gravedad, pero teníamos temor de que fuera de gravedad. Esperé hasta el último momento, pero no lo vi convencido. Una lástima, pero no lo íbamos a arriesgar. Primero es la salud. Es como es el torneo. No me sorprende y no me subo al caballo y decir que estamos quinto. Todo es parejo y muy cercano.

Antes el clima era malo, pero no la situación. Hay que tomarlo con tranquilidad. Ahí vamos, ahí estamos. Lo tomo con naturalidad y como venía el campeonato no me sorprende. Tenemos buen plantel. Tuvimos la baja de Chino, de Ruva la semana pasada y Nacho durmió ayer en un hospital. El equipo se sobrepuso con creces. El equipo va por buen camino. Nos faltaban los resultados. Llegaron y se acomodó todo. Lo de la contundencia, muchas de las situaciones las generaron con movimientos individuales. Hay movimientos buenos y combinaciones colectivas, pero los goles que erró Memo y el Mellizo, las generaron ellos. Si el equipo tuvo esas chances fue porque lo hicieron bien. Fue un partido para terminarlo antes”, dijo el estratega felino.

Por otro lado, Cirilo Saucedo, auxiliar técnico de Tijuana, se animó a hablar de la postura de su equipo en el estadio Olímpico Universitario.

“La realidad es que antes del partido, hablamos de un partido de la parte alta de la tabla. Hoy Tijuana no vino a encerrarse, eso es un avance. Vemos que nos vamos con las manos vacías, pero la intención del equipo es tener la pelota. No renunciamos a nuestra mística. Una pelota parada que cuenta y que te da puntos. Nos hacen un gol y nos vamos tristes, pero tranquilos de que el equipo en cualquier cancha y altura, vinimos a jugar y nos llevamos eso.

El día de Toluca no nos echamos para atrás y hace 15 días igual en casa contra León. El equipo tiene una idea muy clara y si nos encerrábamos y no propusiéramos nos podríamos ir 0 a 0, pero la idea del profe es clara. Hoy no nos llevamos un resultado que queríamos porque nos ponía arriba en la general y el grupo se da cuenta que tiene alcance para pelear”, comentó Cirilo.

Finalmente, se refirió a la valentía de sus jugadores en condición de visitante y el gran trabajo del plantel pese a la derrota.

“Nosotros salimos ocho o nueve veces por torneo. Escuchamos que cuando van se quejan porque juegan una vez en sintética. Nosotros nos tendríamos que quejar 8 o 9 veces por torneo, pero no hay pretextos. Nos hubiese encantado llevarnos algo más y la última pelota nuestra pega en el poste y hoy Chuy tuvo una gran tarde, el equipo tiene llegada y vamos a sumarle que para buscar el partido ponemos a un niño de 15 años y eso debe reconocerlo”, sentenció el ayudante de Osorio.

