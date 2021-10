César Luis Menotti revela por qué renunció a la Selección Mexicana

La llegada del argentino César Luis Menotti a la Selección Mexicana marcó un antes y después en lo futbolístico, en la mentalidad y en el desarrollo de nuevos valores aztecas, la corta etapa del “Flaco” terminó de manera sorpresiva, el ex entrenador reveló las razones de su renuncia al cuadro nacional.

Tras la participación en la Copa Oro, en la que el equipo dirigido por Manuel Lapuente quedó tercero del certamen , los directivos de aquel momento optaron por un cambio y comenzaron a buscar a un entrenador distinto, Menotti fue el elegido, un entrenador campeón del mundo se haría cargo de la Selección Mexicano.

¿Por qué renunció Menotti a la Selección?

Luego de 30 años, el “Flaco” revelo las verdaderas razones de su salida de la selección de México, era el año 1992 y el estratega argentino decidió abandonar el banquillo azteca, dejando atrás todo el desarrollo futbolístico y que se venían torneos para exhibir su gran trabajo con el combinado nacional.

Pese a que se venía la Copa América 1993 , Copa Oro 1993, la eliminatorias para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, y por supuesto el mundial, el nacido en Rosario, Argentino decidió hacerse a un lado del cargo.

“Me encontré con un grupo de futbolistas de primer nivel, que tuvimos muy buenos partidos, y que yo tenía muchos sueños de llegar al Mundial, pero como cambiaron los dirigentes que me habían llevado, y yo tenía que tener lealtad con quienes apostaron por mí me fui de la Selección Mexicana porque me parecía que era lo que correspondía”, confesó César Luis Menotti a la cadena ESPN.

Menotti cambió la mentalidad del futbolista mexicano “Cambiamos la forma cuando yo llegué, pero también tengo que agradecer la colaboración de todos los entrenadores, visité todos los clubes, hablé con todos los entrenadores y el 90 por ciento de ellos fue muy generosos conmigo”, comentó el ahora en Director General de Selecciones Nacionales de la AFA.

Comentó que fue bien aceptado, pese a ser un entrenador extranjero, durante su gestión debutó a Jorge Campos, Ramón Ramírez y Claudio Suárez.