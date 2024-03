Mexicano en Europa se sincera: “Algo estaremos haciendo mal”

César Montes no vive su mejor momento en Europa con el Almería, el equipo es último de LaLiga con solo 10 puntos y el descenso se asoma como una posibilidad prácticamente inescapable. Los andaluces están a 12 unidades del Cádiz, decimoctavos de la tabla. Por si fuera poco, el cuadro no sabe lo que es ganar tras 28 fechas disputadas en el campeonato ibérico. De todo ello ha hablado recientemente el defensa mexicano en una entrevista para los medios oficiales del equipo.

Es importante mencionar que en caso de descender, sería la segunda ocasión consecutivo en que el ‘Cachorro’ pierde la categoría, le sucedió el año pasado defendiendo los colores del Espanyol de Barcelona. Por si fuera poco, el peso que carga sobre sus hombros es mayor, pues su llegada al Almería vino como el fichaje más caro en la historia del equipo. El otrora rayado de Monterrey jugó los 90 minutos en el empate de la semana pasada contra el Sevilla. Montes ha encontrado formas de lidiar con la adversidad.

“En lo personal, sí, te digo, cada uno lo trata diferente. Creo que soy afortunado en ese sentido y lo trato muy bien con mi familia, la verdad que por ahí es un punto de distracción para mí en el sentido de que de que me cobija muy bien por la situación en la que estamos y bueno, tengo mi hija, tengo mi esposa y me ayuda bastante en este sentido. Yo me apoyo muchísimo en ellas”, mencionó el zaguero.

“La verdad es que algo estaremos haciendo mal, eso está claro porque no se nos ha dado la victoria en la temporada, pero desde mi punto de vista creo que encajamos muchos goles en los últimos minutos a partir del minuto 80 y ahí es donde se nos escapa los partidos. Yo creo que tenemos que trabajar esa forma, tratar de cerrar mejor los partidos. Pero como bien dices, el equipo compite, lucha, juega de una manera y al final, desde mi punto de vista, pasa eso”, mencionó Montes sobre el funcionar del equipo.

César Montes sueña con defender a México en la Nations League

La Selección Mexicana de Jaime Lozano enfrentará a Panamá en las semifinales de la Nations League la próxima semana y César Montes confía en ser parte de la lista del ‘Jimmy'. “Son partidos importantes, una semifinal contra Panamá y la otra semifinal es Estados Unidos vs Jamaica y la final se juega tres o cuatro días después. Estoy esperando también la convocatoria a que salga y poder estar en esa lista para poder competir”.

