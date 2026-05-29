César Montes: “Me siento más maduro y listo para liderar a la Selección Mexicana”
Consolidado en el fútbol europeo, César Montes afirma estar en su mejor momento profesional. El defensa central revela cómo su experiencia internacional lo ha preparado para asumir el rol de líder que la Selección Mexicana necesita rumbo a los próximos retos
n esta entrevista, el zaguero habla sobre su crecimiento personal, la madurez adquirida en el extranjero y su firme disposición para guiar a la Selección Mexicana hacia sus objetivos internacionales.