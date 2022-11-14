Chaco Giménez reacciona a la ausencia de Santiago en Qatar 2022

Luego del anuncio de los 26 jugadores de la Selección Mexicana que van a disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, Christian Giménez, se ha pronunciado en redes sociales por la ausencia de su hijo, Santiago Giménez.

El delantero de 21 años de edad, que milita en el Feyenoord Rotterdam, no figura en la lista de Gerardo Martino para el Mundial.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

“Dios no tarda ni falla. Sus planes son más grandes que nuestra imaginación y nuestro entendimiento, son perfectos.

Todo sucederá cuando debe ser. Cuando tiene que ser, según sus tiempos. Te amo hijo, Santiago Giménez, estoy orgulloso de ti”, se lee en una historia publicada por el exjugador.

Y es que Santiago Giménez llegaba con números por los que pudo ser considerado por el ‘Tata’ Martino. El atacante del conjunto de Rotterdam registra 12 partidos en la Eredivisie y ha logrado marcar dos goles.

Por otra parte, en la UEFA Europa League ha disputado 6 encuentros y registra cuatro anotaciones, compartiendo la cima de máximos goleadores de la competencia junto a Vitinha, futbolista del Braga.

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La convocatoria de la Selección Mexicana para Qatar 2022

Porteros: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.

Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vásquez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga y Jesús Gallardo

Medios: Andrés Guardado, Héctor Herrera, Charly Rodríguez, Erick Gutiérrez, Luis Chávez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Luis Romo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Alexis Vega, Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Uriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori.

El combinado mexicano hace su debut en el Mundial el 22 de noviembre frente a un equipo de Polonia liderado por Robert Lewandowski. Posteriormente, el segundo rival es la Argentina de Lionel Messi y cierra la Fase de Grupos contra Arabia Saudita

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