Oficial: Los 5 sacrificados de la Selección Mexicana para Qatar 2022

Se dio a conocer de forma oficial la lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022. Luego de haber ofrecido una prelista de 31 elementos, el 'Tata' Martino tuvo que cortar a cinco para encarar la justa mundialista.

El primer "sacrificado" fue el 'Tecatito' Corona, quien se lesionó con el Sevilla y no logró recuperarse a tiempo. El propio Jesús Manuel le informó al 'Tata' que no estaría en condiciones de llegar al torneo, que arrancará el próximo domingo 20 de noviembre.

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Los sacrificados de Gerardo Martino para el Mundial

Junto al 'Tecatito' Corona, hubo otros cuatro sacrificados como lo son Diego Lainez, Erick Sánchez, Jesús Angulo y Santiago Giménez, quien es quizá el que más "le dolió" a la afición, ya que consideran que ha hecho lo necesario para estar entre los elegidos para la Copa del Mundo.

El caso de Lainez, también sorprendió a parte de la afición. La decisión del 'Tata' Martino fue llevar a Roberto Alvarado en lugar del jugador del Braga, principalmente por la falta de minutos que acusa el ex del Betis, por encima del 'Piojo', quien cerró el torneo de buena manera con Chivas.

(L-R), Chidozie Awaziem of Nigeria and Roberto Alvarado of Mexico during the game Mexico (Mexican National Team) vs Nigeria, the Friendly match in preparation for the FIFA World Cup Qatar 2022, at AT-T Stadium, on May 28, 2022.



(I-D), Chidozie Awaziem de Nigeria y Roberto Alvarado de Mexico durante el partido Mexico (Selección Nacional Mexicana) vs Nigeria, Partido Amistoso de preparacion rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio AT-T, el 28 de mayo de 2022.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Erick Sánchez será una proyección a futuro, al igual que Jesús Angulo. Los 26 elegidos por Gerardo Martino debutarán el próximo martes 22 de noviembre cuando se enfrenten a Polonia, para después medirse a Argentina el sábado 26 y cerrar su participación ante Arabia Saudita, el miércoles 30.

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