El Chaco Giménez ‘reforzará' Santi y al Feyenoord para el final de temporada

Apoyo incondicional. El Chaco Giménez estará con Santiago para el cierre de la campaña en Países Bajos. El 'Bebote' sueña con el título de la Eredivisie y de la Europa League, donde tendrá a sus seres queridos más cerca que nunca en el final de la Temporada 2022-2023.

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El Chaco viajará a Países Bajos para apoyar a Santiago Giménez

El 'Chaquito' confirmó que su padre, el exfutbolista de Cruz Azul, viajará a Rotterdam en los próximos días para acompañarlo. "Está en México ahora, pero ha visto todos mis partidos. Hablamos después de cada partido. Luego me dice lo que hice bien y lo que hice mal. Vendrá a Holanda para los últimos partidos de la temporada".

Además agregó que eso lo va a motivar a jugar mejor y que esta será apenas la segunda vez, desde que Santi emigró al Viejo Continente que lo visite. "Le encanta Rotterdam. Tener a mi familia cerca de mí es lo más imporante", agregó.

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Así va la temporada de Santiago Giménez con el Feyenoord

El 'Bebote' suma la campaña en su carrera. En Europa suma 19 anotaciones, lo que ponen a un tanto de empatar el récord de Luis García y el 'Chicharito' Hernández como los máximos anotadores en su primera temporada en Europa.

Además, aún pelea por dos títulos: la Europa League, que este jueves disputa la vuelta de los Cuartos de Final ante la Roma, en Italia, duelo que en el global van arriba por la mínima. Por si fuera, busca también ser monarca de la Eredivisie y con cinco fechas por disputarse son líderes del certamen por diferencia de 8 puntos, lo que los pone a soñar con llevar el campeonato de Países Bajos.

Por si fuera poco, la tarea no parece ser tan complicada, pues no se miden ante rivales que vayan en las primeras posiciones de la Tabla General, el más díficil sería el de este fin semana, el Utrecht, que marcha séptimo en el certamen.