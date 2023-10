Los partidos de la Champions League de este martes 24 de octubre

Regresa el mejor futbol del mundo. La Champions League está de vuelta, y este martes 24 de octubre se disputará al Jornada 3 del torneo más importante a nivel de clubes, donde equipos como el Bayern Munich, el Manchester United y el Real Madrid.

Mientras los bávaros y los merengues buscan seguir con el buen paso en el torneo, contra el Galatasary y el Sporting Braga, respectivamente; los Red Devils esperan recuperar el camino, contra FC Copenhagen, pues hasta el momento suman dos derrotas, y son últimos en el Grupo A.

Los partidos de la Champions League este martes 24 de octubre

Como ya es una costumbre habrá un par de encuentros a las 10:45 AM, y seis más a la 1:00 PM (ambos horarios con tiempo de centro de México).

Galatasary vs Bayern Munich | 10:45 AM

Inter Milan vs Red Bull Salzburg | 10:45 AM

Sevilla vs Arsenal | 1:00 PM



Lens vs PSV | 1:00 PM

Manchester United vs FC Copenhagen | 1:00 PM

Benfica vs Real Sociedad | 1:00 PM

Union Berlin vs Napoli | 1:00 PM

Sporting Braga vs Real Madrid | 1:00 PM

Así van los Grupos en la Champions League luego de dos jornadas

Tras un par de fechas en la Champions League así marchan los Grupos del torneo, con apenas cuatro escuadras con paso perfecto: el Bayern, Real Madrid, Manchester City y el Barcelona, que son líderes de sus sectores.

Grupo A

Bayern Munich - 6 puntos



Galatasary - 4 puntos

FC Copenhagen - 1 punto

Manchester United - 0 puntos

Grupo B

Lens - 4 puntos

Arsenal - 3 puntos

Sevilla - 2 punots

PSV - 1 punto

Grupo C

Real Madrid - 6 puntos

Napoli - 3 puntos

Sporting Braga - 2 puntos

Union Berlin - 0 puntos

Grupo D

Real Sociedad - 4 puntos

Inter Milan - 4 puntos

Red Bull Salzburg - 3 puntos

Benfica - 0 puntos

Grupo E

Atlético Madrid - 4 puntos

Lazio - 4 puntos

Feyenoord - 3 puntos

Celtic - 0 puntos

Grupo F

Newcastle United - 4 puntos

PSG - 3 puntos

AC Milan - 2 puntos

Borussia Dortmund - 1 punto

Grupo G

Manchester City - 6 puntos

RB Leipzig - 3 puntos

Young Boys - 1 punto

Crvena Zvezda - 1 punto

Grupo H

Barcelona - 6 puntos

FC Porto - 3 puntos

Shakhtar Donetsk - 3 puntos

Antwerp - 0 puntos