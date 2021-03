¿Cuándo se juega la vuelta de los octavos de final de la Champions?

Regresa el mejor futbol de todo el planeta con la UEFA Champions League. Este martes se realizarán los octavos de final de la competencia europea con dos encuentros y otro par el miércoles, en donde todos los duelos de la jornada se jugarán a la misma hora ambos días.

El Porto de buscará defender su ventaja de 2-1 en Italia, ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. Las malas noticias para el club portugués es que Jesús “Tecatito” Corona podría no jugar por lesión.

En Alemania se llevará un encuentro atractivo entre el Borussia Dortmund y Sevilla, cuarto lugar de la Liga Española. La ventaja la tiene la escuadra amarilla por 3-2.

El miércoles el Barcelona remará contra corriente ante París Saint-Germain en Francia. En la ida en el Camp Nou, Kylian Mbappé y el PSG dieron la sorpresa tras ganar con marcador de 4-1. Sin embargo el club blaugrana tiene la historia de su parte, en la edición del 2017, remontaron un 4-0 en contra ante el mismo rival y el global finalizó 6-5 a favor de los culés.

Mientras que el Liverpool tiene un pie dentro de los cuartos de final del torneo europeo. Los dirigidos por Jürgen Klopp vencieron a domicilio al Leipzig con el marcador de 2-0 y son favoritos para acceder a la siguiente etapa.

Octavos de final vuelta 16 y 17 de marzo

En los duelos del martes 16, Real Madrid tiene un encuentro complicado en casa ante el Atalanta de Italia. Los Merengues ganaron la ida apenas por 1-0 con gol de Ferland Mendy al minuto 86. El conjunto de Bérgamo jugó con 10 la mayor parte del encuentro por expulsión de Remo Freuler desde el minuto 17.

Y el Manchester City de Pep Guardiola quiere asegurar su pase en la siguiente ronda después de que venció al Borusia Mönchengladbach en la ida en Alemania con marcador de 2-0.

El actual campeón, Bayern Munich aplastó a la Lazio en la ida en el Allianz Arena 4-1. Los Bávaros llegan con un Robert Lewandowski en plan grande, 22 goles en los últimos 18 partidos del conjunto alemán y es líder de goleo en alemania con 31 anotaciones. El duelo se llevará a cabo el 17 de marzo.

En Inglaterra, el Atlético de Madrid intentará darle la vuelta al marcador por la mínima diferencia que dejó a favor al Chelsea en la ida que se llevó a cabo en España.

¿Dónde y cómo disfrutar la Champions League?

Recuerda que los duelos de vuelta de la Champions League podrás escucharlos completamente en vivo en punto de las 13:55 horas del centro de México.

Martes 9 de marzo: Juventus vs Porto.

Miércoles 10 de marzo: PSG vs Barcelona.

Martes 16 de marzo: Real Madrid vs Atalanta.

Miércoles 17 de marzo: Chelsea vs Atlético de Madrid.